بعد افتتاح معرض الزهور 2023.. ما مواعيد وسعر تذكرة الدخول؟

افتتحت وزارة الزراعة، اليوم، معرض الزهور في دورته الـ 90، وهو الحدث الزراعي والثقافي والترفيهي الذي ينتظره الكثيرون سنويا، وخاصة محبي الزهور ونباتات الزينة، وفيما يلي ننشر أبرز المعلومات المتعلقة بالمعرض، خاصة بعد نقله من حديقة الأورمان وتعديل موعد افتتاحه، وفي التقرير التالي ننشر أبرز المعلومات عن معرض الزهور:

كل ما تريد معرفته عن معرض الزهور

-يُقام معرض الزهور هذا العام تحت شعار «100 مليون شجرة»، في المتحف الزراعي، والكائن بجوار مقر وزارة الزراعة بالدقي.

- افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير معرض السلع الغذائية بالمتحف على هامش معرض زهور الربيع.

- معرض السلع الغذائية يشارك فيه 50 عارضا ويهدف لبيع السلع بأسعار مخفضة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الغلاء.

- يستمر المعرض من 27 مايو الجاري إلى 27 يونيو 2023

-يضم حوالي 200 عارض وأكثر من 1000 نوع نباتي من نباتات الزينة والزهور والأشجار وكذلك مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.

-مواعيد زيارة المتحف ومعرض الزهور من الساعة الـ 9 صباحا لـ9 مساء.

- سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط.