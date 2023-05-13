موعد معرض الزهور 2023.. اعرف مكانه الجديد وسعر تذكرة الدخول

أيام قليلة، وينعقد معرض الزهور 2023 في نسخته الـ90، حيث ينطلق بالمتحف الزراعي في حي الدقي، لذا يريد الكثيرون معرفة موعد افتتاحه، وسعر تذكرة الدخول.

موعد معرض الزهور 2023 ومكانه

يقام معرض الزهور 2023 في منتصف شهر مايو بالمتحف الزراعي بحي الدقي، إذ غيّرت وزارة الزراعة مكان تنظيم معرض زهور الربيع، والذي كان يقام في الأعوام السابقة بحديقة الأورمان أمام جامعة القاهرة، ونُقل هذا العام إلى المتحف الزراعي بجانب وزارة الزراعة في حي الدقي 1 شارع نادي الصيد.

سعر تذاكر معرض الزهور

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن سعر التذكرة لن تزيد عن سعرها العام الماضي، وهي 10 جنيهات للفرد، أما أسعار النباتات المعروضة فتبدأ من 5 جنيهات، وفقا لنوعية النباتات.

100 مليون شجرة

ويقام معرض الزهور 2023 تحت شعار «100 مليون شجرة»، إذ تتوفر به شتلات لزراعة الأشجار الخشبية وأشجار الزينة والفاكهة وغيرها، وتتوافر هذه الشتلات بسعر التكلفة، وبجانب الزهور والنباتات تعرض بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي وأنظمة الري الحديث الخاصة باللاند سكيب ومنافذ بيع السلع الغذائية.

معرض خير مزارعنا للسلع الغذائية

وعلى هامش معرض زهور الربيع يقام معرض مبادرة خير مزارعنا لبيع السلع الغذائية والأساسية للجمهور بأسعار تنافسية، ويستمر طيلة أيام معرض الزهور، حيث يعد معرض زهور الربيع هو الأهم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط من بين المعارض المخصصة لبيع الزهور ونباتات الزينة واللاند سكيب والمنتجات للزراعة، ويشارك فيه منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب.