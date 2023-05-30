الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

تستعد محافظة القاهرة لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد وتجميع كشوف الدرجات في كل المواد بواسطة مديرية التربية والتعليم.

وأكّد مصدر بمحافظة القاهرة لـ«الوطن»، أنَّه فور الانتهاء من أعمال النتيجة خلال الساعات المقبلة سيتمّ اعتمادها من قبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وسيتمّ العمل على أعمال المراجعة والرصد بعد انتهاء أعمال التصحيح اليوم، ومن المتوقع اعتمادها وإعلانها غدا بشكل كبير.

فيما أنهت محافظة القاهرة، استعدادها لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، وعلى الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الحصول على النتيجة فور اعتمادها الدخول على البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة من هنا.

إعلان نتائج سنوات النقل

كما شهدت محافظة القاهرة على مدار أسبوع مضى، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب سنوات النقل من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وأيضًا الصفين الأول والثاني الإعدادي داخل المدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

ومن المقرر بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية الأسبوع الجاري على موقع محافظة القاهرة، بعدها تصل النتيجة إلى المدارس، كما سيتمّ فتح باب تقديم التظلمات أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي، ثم يعقب ذلك الإعلان عن تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة على مستوى المحافظة خلال الأيام المقبلة.