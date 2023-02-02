وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور: مناهج الترم الثاني مناسبة للخطة الزمنية

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور والطلاب بشأن المناهج الدراسية للفصل الثاني، مؤكدا أنّها ستكون مناسبة وملائمة للخطة الزمنية، بعد إعادة تنظيمها.

وأوضح وزير التربية والتعليم. خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التعليم، أنّه جرى تكليف مركز المناهج منذ فترة لتكون مناسبة للخطة الزمنية وجار طباعتها، ولن تتأخر وستصل إلى الطلاب.