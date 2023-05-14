10 ضوابط من تعليم الغربية في امتحانات الإعدادية.. انتظار أولياء الأمور خارج اللجان

استعدادات مكثفة تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالغربية، والجهات المعنية بمحافظة الغربية، من أجل امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، وذلك في مختلف الإدارات التعليمية الـ10 بمدن ومراكز المحافظة من أجل تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب والطالبات يوم السبت 20 مايو الجاري، لأداء الامتحانات في جو مناسب.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن مديرية التربية والتعليم بالغربية نسقت مع جميع الجهات المعنية من رؤساء مدن ومراكز ووحدات محلية، ومديرية أمن الغربية، ومديريات الكهرباء والصحة وغيرها من الجهات المعنية في إطار استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالغربية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، وتم الانتهاء من تجهيز مقار لجان الامتحانات.

اجتماعات مع الإدارات التعليمية الـ 10

وأضاف لـ«الوطن»، أن الامتحانات من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل 20 مايو الجاري، وتنتهي يوم الخميس من الشهر نفسه، وحرصت مديرية التربية والتعليم بالغربية على الاستعداد مبكرا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، وتم عقد عدة اجتماعات مع كافة الإدارات التعليمية الـ10 لمتابعة استعدادات امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بمحافظة الغربية، والتأكيد على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالغربية.. تعليمات مشددة

ولفت إلى أن التعليمات الوزارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة الغربية، تتضمن.

- عدم السماح بدخول التليفون المحمول داخل اللجان.

- التصدي بكل حزم لمنع محاولات الغش والتجاوز.

- تنفيذ التعليمات الخاصة بالخطة العامة لتأمين امتحانات الإعدادية.

- عدم استخدام السخانات أو التدخين داخل اللجان.

- انتظار أولياء الأمور خارج اللجان والحرم الخاص بها.

- وضع جداول الامتحانات في أماكن واضحة للطلاب.

- شرح الموانع للطلاب والتأكيد على ضرورة الالتزام بها منعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية.

- إبلاغ غرف العمليات بأي مشكلة تحدث وقت الامتحان

- فتح باب اللجان في المواعيد المحددة وغلقها في مواعيدها المحددة.

- توفير أجواء مناسبة للطالب لأداء الامتحانات.