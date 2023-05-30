ضبط 65 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ والإدارات التابعة لها في «الرياض، بيلا، قلين، بلطيم، فوه، بندر دسوق»، من ضبط 65 طنا و705 كيلو قمح إنتاج 2023، بحوزة عدد من التجار دون توريدها، لبيعها في السوق السوداء.

ضبط قمح قبل بيعه بالسوق السوداء

وتمكنت الحملات من ضبط 62 طن أقماح إنتاج 2023 لدى عدد من التجار تم تخزينها لبيعها بالسوق السوداء، وجرى ضبط 7 أطنان و230 كيلو بحوزة «ا.م.هـ.ا»، وتحرر المحضر رقم 18241 جنح الرياض، وضبط 50 طنا بحوزة «م.م.م.ف»، وتحرر المحضر 11246 جنح البرلس، وضبط طن و900 كيلو قمح بحوزة «ع.م.ا»، وتحرر المحضر 11247 جنح البرلس، وضبط 2 طن و935 كيلو بحوزة «م.ز.ع»، وتحرر المحضر رقم 6719 جنح فوه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

كما تمكنت الحملات من ضبط 950 كيلو قمح بحوزة «أ.أ.م.أ»، وتحرر المحضر رقم 6513 جنح بندر دسوق، وضبط طن و440 كيلو قمح بحوزة «ع.إ.ع»، وتحرر المحضر رقم 3998 جنح بيلا، وضبط طن و250 كيلو قمح بحوزة «ع.ج.ب.أ»، وتحرر المحضر رقم 4060 جنح قلين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ.