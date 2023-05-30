وفاة موظف أثناء أداء عمله في كفر الشيخ.. «كان بيزرع شجرة وسقط فجأة»

توفى عامل يُدعي عبدالعزيز عبدالعزيز عيسى، يبلغ من العُمر 57 عاماً، موظف بالقسم الزراعى «المشتل» التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بشكل مفاجئ، أثناء تأدية عمله، صباح اليوم الثلاثاء.

محافظ كفر الشيخ ينعى العامل

ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبد العزيز عبد العزيز عيسى، العامل بالقسم الزراعى «المشتل» التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، الذي وافته المنية أثناء زراعته الأشجار بمدخل مدينة دسوق، صباح اليوم الثلاثاء، مقدماً خالص العزاء لأسرة الفقيد.

كما نعى اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، العامل عبد العزيز عبد العزيز عيسى، العامل بالقسم الزراعي «المشتل» التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله.

رئيس مركز ومدينة دسوق يقدمون العزاء لأسرة الفقيد

وقدم رئيس مركز ومدينة دسوق، ونوابه، والسكرتير العام، وومديرى الإدارات وجميع العاملين بالدايون، خالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد مصدر مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، لـ«الوطن»، أنّ العامل المتوفى كان من أكفأ الموظفين، وكان يعمل علي مدار الأيام الماضية، وتوفى بشكل مفاجئ أثناء تأدية عمله صباح اليوم، حيث كان يقوم بزراعة الأشجار بالأحواض الزراعية المتواجدة أمام «المشتل» بطريق «دسوق - كفر الشيخ» وسقط فجأة، وجرى نقله إلى مستشفى دسوق العام، وتبين وفاته في الحال.

وأوضح المصدر، أنه جرى إبلاغ أسرة العامل المتوفى لاستلام جثمانه من مستشفي دسوق العام، لافتًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تتواجد حالياً بالمستشفى لإنهاء إجراءات دفن جثمان العامل المتوفى، وتسليمه لذويه، تمهيداً لتشييع جثمانه.