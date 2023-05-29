تحصين 95 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 95 ألفًا و320 طائرًا، ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحصين 95 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية

وقال «بشار»، إنه جرى تحصين 47 ألفًا و920 طائرًا ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، جرى تحصين بأجر عدد 2400 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، كما جرى تحصين 45 ألف طائر حول البؤرة، فضلًا عن تطهير سوق واحدة و4 رياشات، بالإضافة إلى أخذ 16 عينة ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالي 1000 طائر، كما جرى منح 8 تصاريح لنقل الطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 25 مايو 2023، بمتابعة الدكتور علي شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

ومن جهته، وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظًا على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.