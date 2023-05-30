محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالية إحياء مسار العائلة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن احتفالية تمجيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر والتي تقام كل عام في مستهل شهر يونيو، بنقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا، تعتبر حدثا ثقافيا وسياحيا فريدا يساهم في ترويج السياحة الداخلية وتنمية الذائقة الفنية لدى المواطنين.

احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر

وأشار محافظ الشرقية إلى أن هذا الاحتفال السنوي ساهم كثيرا في نجاح مصر في تسجيل ملف الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو في فبراير من العام الماضي، حيث عرض الملف مجموعة الاحتفالات التي تتم على مسار رحلة العائلة المقدسة، خاصة احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر، والتي تقام سنويا في تل بسطا، واحتفالية مولد السيدة العذراء.

الاستعداد لتنظيم الاحتفالية بمسار العائلة المقدسة

وفي سياق متصل، أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة استعدت لاستقبال ضيوف الاحتفال بإحياء مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، والذي تنظمه الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالشرقية، بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذوكس والغرفة التجارية بالشرقية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح الحفل ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية على النحو التالي:

- قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بتجهيز المنطقة الأثرية بالدعم اللوجيستي، وتم دعوة الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو والمنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة ورئيس قطاع الآثار المصرية ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ومدير الإدارة المركزية للمتاحف القومية ومدير عام الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة ومدير عام شرق الدلتا للآثار المصرية ورئيس غرفة المنشآت السياحية باتحاد الغرف السياحية وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس والرئيس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الآسيوي السياحي وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

- قامت مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بالتجهيز لتقديم موكبا استعراضيا وعرضا مسرحيا لفريق «ثياتيرا»، وتقديم ترانيم متنوعة لفريق كورال «ليكن نور»، وعلى هامش الاحتفال يتم الإعداد لمعرض المنتجات اليدوية لعارضي مبادرة أيادي مصر.

- قامت رئاسة مركز الزقازيق بالانتهاء من أعمال النظافة بمداخل المدينة وإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من على جانبي الطرق وإعادة طلاء الأرصفة وإعادة تخطيط مداخل المحافظة وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لإعطاء وجه جمالي وحضاري لشوارع المحافظة لاستقبال ضيوف مهرجان تل بسطا.

تاريخ دخول العائلة المقدسة لمصر

وأشار محافظ الشرقية إن الاحتفال بإحياء مسار العائلة المقدسة يأتي ضمن خطة المحافظة للترويج لنقطة مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، وهي منطقة تل بسطا، لما يمثله مسار العائلة المقدسة من أهمية سياحية كمنتج سياحي روحي، حيث تأرخ دخول العائلة المقدسة أرض مصر بدخولها أرض الشرقية يوم 24 بسنش الموافق 1 يونيو، والذي يحتفل به مسيحيو العالم كمناسبة دينية.