وظائف شاغرة في جامعة كفر الشيخ.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة جامعة كفر الشيخ لتعيين معيدين جدد ضمن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري، ضمن وظائف الكادرات الخاصة.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن»، تفاصيل وظائف جامعة كفر الشيخ، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط والمستندات، النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف جامعة كفر الشيخ

تشمل وظائف جامعة كفر الشيخ 21 معيدا موزعين على التخصصات الآتية:

- معيد تخصص جراحة قلب وصدر.

- معيد تخصص أمراض باطنة عامة.

- معيد تخصص كبد وجهاز هضمي.

- معيد تخصص باثولوجيا إكلينيكية.

- معيد تخصص تخدير وعناية مركزة جراحية.

- معيد تخصص نساء وتوليد.

- معيد تخصص جراحة مخ وأعصاب.

- معيد تخصص أمراض جلدية وتناسلية.

- معيد تخصص أمراض صدرية.

- معيد تخصص طب أطفال.

- معيد تخصص طب حالات حرجة.

- 2 معيد تخصص جراحة أنف وأذن وحنجرة.

- 2 معيد تخصص قلب وأوعية دموية.

- 2 معيد تخصص جراحة مسالك بولية.

- 2 معيد تخصص أشعة تشخيصية وتداخلية.

- 2 معيد تخصص جراحة عامة.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف جامعة كفر الشيخ

وجاءت المستندات المطلوبة لشغل وظائف جامعة كفر الشيخ على النحو التالي:

- أصل شهادة البكالوريوس

- شهادة الامتياز

- بيان درجات بتقدير سنوات الدراسة

- عدد 6 صور شخصية حديثة

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور «أصل»

- شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي سارية

- صحيفة الحالة الجنائية موجهه إلى جامعة كفر الشيخ

- موافقة صريحة من جهة العمل

كيفية التقدم لوظائف جامعة كفر الشيخ

تقدم الطلبات بشكل شخصي باليد، باسم عميد كلية الطب البشري، حتى يوم 8 يونيو 2023، مع العلم أنه لن يلتف إلى الطلبات التي تقدم بعد نفاذ مدة الإعلان، وغير المستوفاة والمرسلة بالبريد.