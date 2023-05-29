تفاصيل وظائف مصر للطيران.. التقديم مستمر حتى 11 يونيو

أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة، بنظام التعاقد وفقا لما جاء في كل من الإعلان رقم 22/2023، ورقم 23/2023 خارجي الخاص بفرص العمل المعلنة.

وأوضحت الشركة أن فرص العمل المتاحة والوظائف المطلوبة بشركة مصر للطيران للصيانة تتنوع ما بين مهندسين صيانة ومهندسين عمرة ومهندس كيمياء ومهندس اتصالات، من الذكور والإناث.

وظائف مصر للطيران

حدد الإعلان الأول رقم 22/2023 الوظائف المطلوبة والتي جاءت كا يلي:

- مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات «بالإدارات العامة للصيانة».

- مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات «بالإدارات العامة لصلاحية الطائرات».

- مهندس صيانة أجهزة طائرات «بالإدارات العامة للصيانة».

- مهندس صيانة أجهزة طائرات «بالإدارات العامة لصلاحية الطائرات».

كما حدد الإعلان الثاني رقم 23/2023 الوظائف المطلوبة، والتي جاءت على النحو:

- مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات «بالإدارات العامة للصيانة».

- مهندس صيانة هيكل ومحرك طائرات «بالإدارات العامة لصلاحية الطائرات».

- مهندس عمرة وحدة الطائرات.

- مهندس عمرة محركات طائرات.

- مهندس كيمياء.

- مهندس اتصالات للعمل بالإدارة العامة لنظم الاتصالات.

شروط وظائف مصر للطيران

حددت الشركة عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها للقبول في وظائف مصر للطيران، وهي:

لا يحق للفرد التقدم لأكثر من وظيفة واحدة فقط، ويحق للشركة ترشيح المتقدم لأي وظئيفة تناسب مؤهله، طبقا لبطاقات الوصف وما تقرره لجنة الاختبارات.

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما عند بداية قبول الطلبات.

أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة الكبرى، أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون ذلك مدون ببطاقة الرقم القومي.

في حالة التقدم أي من العاملين بالشركة القابضة أو الشركات التابعة لها يشترك موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة لها أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة، مع إحضاره إفادة بذلك قبل إجراء أول اختبار تقرره الشركة.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية واستخدام الحاسب.

الانتهاء من تأدية العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدا، أو الإعفاء منها، أو لم يصبه الدور، أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات.

لن يتم الاعتداد باي طلبات غير مستوفاه الشروط بعاليه.

اختيار جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل مصاريفها.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 50 جنيه لخزينة الشركة لا ترد خلال الاختبارات.

تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

موعد انتهاء التقديم بوظائف مصر للطيران

يتم التقديم الطلبات على موقع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، اعتبارا من 28 مايو وحتى يوم 11 يونيو 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم بوظائف مصر للطيران

يتم تقديم صورة من المستندات التالية مع أول اختبار يتم تحديده، وهي:

- المؤهل الدراسي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية

- شهادة القيد بنقابة المهندسين.

- صورة من شهادات الخبرة.

- الإجازة الهندسية LWTR / فرق الطائرات.