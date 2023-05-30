استشاري في أمراض الباطنة: الصحة على رأس القطاعات بمبادرة «حياة كريمة»

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن مبادرة حياة كريمة شملت قطاعات عديدة أبرزها الصحة التي أخذت جهد كبير للغاية من خلال القوافل الطبية التي تضم كل التخصصات المختلفة ووصلت للمناطق الحدودية والقرى البعيدة، يأتي ذلك بهدف الكشف المبكر على الحالات الصعبة وتحويلها للمستشفيات، فضلا عن تقديم رعاية طبية شاملة.

تطور كبير في الوحدات الصحية

أضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية على قناة extra news، أن الوحدات الصحية في تلك المحافظات والمناطق شهدت تطورا كبيرا وأصبح لديها القدرة على القيام بعمليات الكشف والتشخيص والعلاج والتحليل، مشيرًا إلى أن تطوير الوحدات الطبية مكن من القيام بعمليات جراحية بسيطة، ولكن الحالات التي تحتاج إلى الرعاية المركزة يتم تحويلها فورا للمستشفيات المركزية أو الجامعية القريبة من هذه المناطق.

مجهودات «حياة كريمة»

وتابع، أن «حياة كريمة» تبذل مجهودات كبيرة للغاية من خلال القوافل الطبية في المناطق والقرى البعيدة والحدودية، موضحًا أن القوافل الطبية تضم كثيرا من الأطباء المختصين للكشف على المرضى وعلاجهم على أرض الواقع من دون حاجة المريض للمتابعة الطويلة.