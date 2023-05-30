ابنة حسن عبد المجيد: الأطباء يتابعون حالته الصحية في المنزل بعد جراحة القلب

أجرى المطرب حسن عبد المجيد، عملية جراحية ناجحة في القلب، بمعهد القلب بالقاهرة، وقالت ابنته «آية» لـ«الوطن»، إن والدها بصحة جيدة الآن، بعد إجراء عملية لتركيب الدعامة الثالثة في القلب، موضحة أنه غادر المستشفى صباح اليوم، ويتابع مع الأطباء في المنزل.

حرصت آية حسن عبد المجيد، على توجيه الشكر للأطباء الذين لم يبخلوا بأي مجهود في متابعة صحة والدها.

يذكر أن آخر ظهور لحسن عبد المجيد، كان في حفل زفاف نبيلة حميد الشاعري، قبل نحو أسبوعين، بأحد فنادق القاهرة، وشهد حضور عدد كبير من الفنانين منهم عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد حماقي، مصطفى قمر، محمد فؤاد ويسرا.