«الصحة»: المبادرات الرئاسية تغطي جميع الشرائح العمرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ المبادرات التي أُطلقتها الرئاسة للاهتمام بصحة المجتمع تشمل جميع الشرائح العمرية المتنوعة، من مرحلة الطفولة وحتى عمر الشيخوخة، فعلى سبيل المثال بداية من عمر 18 عاما هناك مبادرة للمرأة خاصة بالكشف عن سرطان الثدي، ومن سن 30 عاما فما فوق مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر للمسنين.

«عبد الغفار»: القضاء على قوائم الانتظار هدف أساسي للوزارة

وأضاف «عبد الغفار» خلال استضافته في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، أنَّ القضاء على قوائم انتظار المواطنين لـ تلقي العلاج أبرز الأهداف للوزارة، وإحدى المبادرات تستهدف القضاء على قوائم الانتظار لحالات التدخل الجراحي، مشددا على تحمل الدولة كامل تكلفة المبادرات، «رغم غلائها إلا أنها ليست أغلى من حياة المواطنين وكامل التكلفة على الدولة».

الاهتمام بصحة الأم والطفل وفحص المقبلين على الزواج

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «هناك مبادرة صحة الأم التي اهتمت بالربط بين صحة الأم والجنين من خلال الفحص والمشورة، وهناك مجموعة من الجلسات للمرأة في مرحلة ما قبل الحمل وخلال فترة الحمل وفحوصات وتحاليل للتأكد من خلو الأم من أمراض تنتقل إلى الجنين للتأكد عند مولده أنه معافى وبصحة جيدة، وهناك اهتمام سابق لذلك من خلال مبادرة فحص المقبلين على الزواج».