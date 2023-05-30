«اهتم بسلامتك مجانا».. مواعيد عمل مراكز الصحة للكشف المبكر عن الأمراض

حرصا على صحة المواطنين وسلامتهم، تستمر وزارة الصحة والسكان، في إطلاق العديد من المبادرات بشكل مجاني، لتقديم خدمات الكشف والعلاج، والتي يحرص العديد من الأشخاص على الاستفادة منها، من أجل الحفاظ على سلامتهم ورعاية صحتهم.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية، من أجل سلامة وصحة المواطن، ومواعيد العمل بتلك المبادرات.

مواعيد عمل مبادرات وزارة الصحة

ومواعيد الوحدات الصحية، تكون يوميًا ما عدا الجمعة، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.

ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة بتعليمات من الرئيس السيسي، مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وضرورة الفحص الذاتي للثدي كل شهر، للاطمئنان على نفسك، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

مبادرة الكشف المبكر عن الطفل لتشخيص الأمراض الوراثية؛ إذ شددت وزارة الصحة، على ضرورة الحرص على أخذ طفلك لعينة تشخيص الأمراض الوراثية بعد الولادة، لاكتشاف المرض مبكرًا وتلقي العلاج المناسب.

_ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

_ المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

_ مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة

_ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس

_ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

_ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

_ المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية «100 مليون صحة».