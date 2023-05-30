وزير الصحة يزور معرض زهور الربيع ويشيد بالتنظيم

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى معرض زهور الربيع المقام حاليًا بالمتحف الزراعي بالدقي، يرافقه الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي وبعض أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض.

وتفقد الوزير أجنحة المعرض المختلفة والتقى بالعارضين وأصحاب المشاتل، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى التنظيم وجودة المعروضات، وجمال الزهور والورود ‏ونبات الزينة.

يشارك في المعرض كل منتجي الزهور ونباتات الزينة

يذكر أن معرض زهور الربيع الذي افتتحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السبت الماضي، يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لمدة شهر في المتحف الزراعي بالدقي.