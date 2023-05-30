تكريم 267 حافظا للقرآن الكريم بمركز شباب برج مغيزل بكفر الشيخ (صور)

شهد مركز شباب برج مغيزل التابع لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تكريم 267 من حفظة القرآن الكريم، بالتعاون بين المدارس الابتدائية والإعدادية بالقرية التابعة لمديرية التربية والتعليم، لدعم حفظة كتاب الله، ونشر الأخلاق، والتأكيد على الانتماء الوطنى، وترسيخ القيم والمبادئ التي تُحصن الشباب من الانحلال والتطرف، ومعاونة الأسرة على تربية النشء الذي ينفع أهله ووطنه وأمته.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بتكريم حفظة القرآن الكريم

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية برج مغيزل، إحدى قرى «حياة كريمة» بمركز مطوبس، لافتاً أن مركز الشباب شهد أعمال تطوير ملعب مركز الشباب، وإقامة مدرسة برج مغيزل الإعدادية بنات، وملحق جديد بمدرسة برج مغيزل الإعدادية بنين، إضافة إلى إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بمجلس قروى الجزيرة الخضراء، من بينها برج مغيزل، وجاري استكمال بقية المشروعات من البنية التحتية.

وحضر الاحتفالية، عدد كبير من الأهالي، والشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وابن القرية، ومحمد سعد الصمودى، عضو مجلس النواب، والمهندس عبد السلام العبد، رئيس الوحدة المحلية لقرية برج مغيزل، والمهندس عبده جابر، سكرتير الوحدة المحلية، وأحمد نصار، نقيب الصيادين، وفرج المزين، رئيس مجلس إدارة مركز شباب برج مغيزل، وخميس عرفة، نائب رئيس مجلس الإدارة، والقيادات التعليمية والشعبية بالمنطقة.

الاهتمام بحفظة كتاب الله

ودعا الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إلى الاهتمام بحفظة كتاب الله، وخاصةً من البنات باعتبارهم أساس البيت وأمهات المستقبل، مؤكداً على ضرورة تعليم الأبناء الأخلاق الكريمة، والقيم النبيلة، وبر الوالدين، ويقظة الضمير، وتعليمهم الإيجابية، وحُسن التعامل مع الآخر مع حس وطني، مشدداً علي الخروج على العادات السيئة مثل الزواج المبكر للبنات والمغالاة في المهور.

ونظم هذه الاحتفالية الكُبرى مجلس إدارة مركز شباب برج مغيزل بقيادة كابتن فرج المزيني، وخميس عرفة، نائب رئيس مجلس الإدارة، وصابر حميدة، أمين الصندوق، والدكتور أحمد كنون، بجامعة كفر الشيخ وأنصاري غريب، عضو الجمعية العمومية وصاحب الفكرة، والشيخ حسن فراج، وأسامة عيسى، والكابتن حسنى الشامى، المدير الفنى للعبة الكاراتيه بالمركز، ومجدى عرفة، ومحمد رمضان، ومحمد المصرى الموظفين بالمركز، وعلاء فراج.