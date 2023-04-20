تكريم 15 من حفظة القرآن الكريم بقرية صفط النور جنوب بني سويف

نظم بيت المال بقرية صفط النور التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم، فى المسابقة القرآنية الرمضانية السنوية لحفظ كتاب الله، بحضور أبناء وأهالي القرية.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور طه عبدالعليم، نائب رئيس محكمة النقض وابن القرية، وسنوسي عبدالقادر السنوسي عمدة القرية ومجلس إدارة بيت المال ولفيف من قيادات القرية وقرية إقفهص، والمئات من أبناء القرية والقري المجاورة لها وقدم للحفل حسين طه زكي ابن قرية اقفهص.

تواشيح وابتهالات دينية

بدأ الحفل بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، تلاها ابتهالات وتواشيح وفقرات دينية، كما عرض الشيخ نشأت حجازي رئيس لجنة الزكاة ببيت المال بالقرية إنجازات شهر رمضان والتي قاربت على 750 ألف جنية مقدمة للفقراء والمساكين.

فضل القرآن الكريم

وفي كلمته تحدث المستشار الدكتور طه عبدالعليم عن فضل القرآن الكريم وعلومه وتفسيره وأن تلاوته من أعظم الطاعات وأجل القربات وأشرف العبادات فهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم وهو شفيعنا يوم القيامة وتقدر منزلتنا بقدر قراءتنا وحفظنا لكتاب الله.

وأكد الشيخ نشأت حجازي أحد أهالي القرية، أن بيت المال ينظم هذه المسابقة سنويًّا حرصًا منه على تربية النشء تربية سليمة وأن يقوم الأطفال بحفظ كتاب الله وفهمه وكل عام يزيد عدد المشاركين ويقوم بيت المال بدعمهم بالهدايا لتشجيعهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم.

تكريم 15 من حفظة القرآن الكريم في القرية

وفى نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والهدايا على أكثر من 15 من الفائزين والمتفوقين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم لهذا العام كما تم توزيع هدايا تذكارية علي مؤسسي بيت المال بالقرية وعلي أسر ممن رحلوا وأولياء أمور الطلاب الفائزين والشخصيات العامة.