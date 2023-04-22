تكريم 265 من حفظة القرآن الكريم بمركز شباب جمجرة الكبرى ببنها

حضر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب جمجرة الكبرى التابع لإدارة شباب بنها في وجود الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام وصفوت صبحي دراز رئيس مجلس إدارة المركز.

شهدت الاحتفالية حضورا كثيفا من أهالي ورموز وأعيان القرية وأسر الفائزين ورواد وأعضاء المركز لأكثر من 2000 فرد، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات ترحيب ثم تكريم الفائزين الذين وصل عددهم إلى 265 فائزا من حفظة القرآن الكريم.

الحرص والاهتمام بتكريم حفظة القرآن

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على أن الحرص والاهتمام بتكريم حفظة القرآن حتى بعد انتهاء شهر رمضان وخلال أيام العيد يأتي تشجيعا وتحفيزا لابنائنا من النشء والشباب، وتأكيدا لدور مراكز الشباب في تنمية وبناء الشخصية الشاملة ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية متكاملة الجوانب الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والفنية والدينية.

الدعوة للجميع بتشجيع أبنائهم للتردد على مراكز الشباب

وفي ختام كلمته وجه الصبروط الشكر لادارة المركز على التنظيم الجيد، والتهنئة للفائزين وأولياء الأمور على دعمهم لأبنائهم وتشجيعهم لحفظ القران الكريم ، كما وجه الدعوة للجميع بتشجيع أبنائهم للتردد على مراكز الشباب للاستفادة من الخدمات والأنشطة المتنوعة التي تقدمها مراكز الشباب خلال أيام العيد ضمن فعاليات العيد أحلى بمراكز الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز شباب القليوبية الآن تحتفل بأيام عيد الفطر المبارك من خلال توافد آلاف المواطنين والنشء والشباب على مراكز الشباب للاحتفال بالعيد ضمن فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.