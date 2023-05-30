«أبو الغيط» يطالب بتوحيد جهود كل المبادرات الإنسانية لدعم السودان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، دعمه لأهداف مبادرة نبض العرب؛ لدعم السودانيين المتأثرين بالأضاع في السودان، مشيدا بجهود القائمين على المبادرة وبمكوناتها، مطالبا بتوحيد جهود كل المبادرات الإنسانية الأخرى لتقديم الإغاثة وتوفير الظروف المناسبة لدعم الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة.

دعم السودانيين

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط اليوم مع وفد مبادرة نبض العرب لدعم السودانيين المتأثرين بالأضاع في السودان برئاسة المستشار عدلي حسين، والسفير كمال حسن علي، ولفيف من الشخصيات السودانية المقيمة في مصر.

الاستماع إلى أهداف المبادرة

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن أحمد أبو الغيط استمع إلى شرح لأهداف المبادرة والرسالة التي تمثلها حيث تهدف إلى تقديم الدعم للأشقاء السودانيين المتأثرين بالحرب الدائرة في السودان والفارين من الأوضاع المأساوية في الخرطوم والمعاناة الشديدة لعدد من الأسر السودانية التي نزحت إلى جمهورية مصر العربية وحاجتها الشديدة للمساعدات والإغاثات العاجلة.

مرحلة صعبة يعيشها الشعب السوداني

وأضاف أن وفد المبادرة استعرض بعض الجهود التي تقوم بها المؤسسات الصحية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية لتوفير الإمدادات الطبية والمستلزمات الصحية في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني.

ونوه الأمين العام ببعض الأفكار التي تسمح باستمرار كل الجهود والمبادرات التي توفر الحياة الكريمة لأهل السودان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا متابعته بكل اهتمام للأوضاع التي يعيشها المواطن السوداني جراء تداعيات هذه الحرب.