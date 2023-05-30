وزيرا الزراعة في مصر وفلسطين يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، رياض عطاري وزير الزراعة الفلسطيني، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة.

وأكد «القصير» خلال الاجتماع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم إلى دولة فلسطين، وأن كل إمكانات وزارة الزراعة المصرية في خدمة الأشقاء الفلسطينيين خاصة مجالات التنمية الزراعية المستدامة.

تدريب الكوادر الفلسطينية

وأضاف، أن التعاون يشمل المساعدة في تدريب الكوادر الفلسطينية، وبناء القدرات والحجر الزراعى وتبادل السلع الزراعية، وأيضا التصنيع الزراعي والخدمات البيطرية والاستزراع السمكي والبحوث العلمية التطبيقية، ومستلزمات الإنتاج الأسمدة والتقاوى وتحسين السلالات وكذلك مجال التغيرات المناخية.

نقل الخبرات المصرية

من ناحيته، أعرب «عطاري» عن سعادته بزيارة مصر الشقيقة الكبرى ولقاء وزير الزراعة المصري، متطلعا إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التدريب والتصنيع الزراعي والأسمدة والثروة السمكية والتلقيح الاصطناعي والطب البيطري، بإعطاء الطلاب الفلسطينين منح دراسية بالقاهرة.

واستعرض الوزير الفلسطيني أيضا بعض المجالات التي لها ميزة نسبية في بلاده، مثل انتاج التمور والري الحديث، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية وإنتاج الألبان.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية من الجانبين، تجتمع دوريا لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون على أرض الواقع.

وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.