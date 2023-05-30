«الصحة»: الدولة تنفق مليارات سنويا للحفاظ على مجتمع صحي وحياة كريمة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ الدولة تنفق مليارات سنويا لتقديم مجتمع صحي وحياة كريمة؛ لضمان الصحة العامة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتهتم باستفادة الأسر المصرية المشاركة في برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن من الصحة العامة المقدمة من الدولة.

«عبد الغفار»: نهتم بنشر ثقافة الوقاية خير من العلاج

أضاف «عبدالغفار»، خلال استضافته في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، أنَّ وزارة الصحة تهتم بتغيير الثقافة السائدة لدى المواطنين بالكشف المبكر والتوعية بالنظام الصحي السليم وأهمية النشاط البدني والاهتمام بالعناصر المكونة للغذاء للوقاية من الأمراض.

نستهدف تطوير وإحلال 5.4 آلاف وحدة رعاية صحية بنهاية 2024

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأنَّه تم البدء في تنفيذ مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأساسية قائلاً، «بدأنا بـ251 وحدة هذا العام ومتوقع خلال 2024 الانتهاء من 5.400 وحدة، وتنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع إنشائي بتكلفة زادت عن الـ70 مليار جنيه على التطوير والإحلال والتجديد، لتصبح الوحدات الصحية المتوفر بها الإمكانات تقدم 70% من الخدمات الصحية في الوقت الحالي».