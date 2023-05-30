وزير الصحة: وفرنا كميات كافية من أمصال العقارب استعدادا لفصل الصيف

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة وفرت كميات كافية من أمصال العقارب استعدادا لفصل الصيف، إذ يزداد عددها مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر وفرت 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك لدولة فلسطين الشقيقة خلال العام الماضي، مشيرا إلى التعاون الكبير بين مصر وفلسطين.

ومن جهة أخرى، كشف وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل اتفاقية التعاون المقرر توقيعه مع وزارة الصحة الفلسطينية، لدعم الكوادر الطبية، موضحا أنه يجرى تدريب 20 طبيبا سنويا من التخصصات الطبية الفرعية الدقيقة.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي للكوادر الطبية الفلسطينية سيمتد من الفترة ما بين شهر إلى 6 أشهر، في المستشفيات الطبية للوزارة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي انعقد بين وزير الصحة ونظيرته الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، للكشف عن تفاصيل الاتفاقية التي تتم بين الوزارتين لتدريب الأطباء بين الجانبين وتوفير الأمصال لدولة فلسطين الشقيقة.