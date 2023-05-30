الحوار الوطني.. المصريون بالخارج «شركاء الحلم الكبير» (ملف خاص)

هم سفراء مصر غير الرسميين، ممثلوها فى الخارج، صورتها الأولى أمام العالم، لعبوا دوراً رئيسياً خلال ثورة 30 يونيو، دافعوا عن شرعية الثورة المصرية، وأكدوا إرادة المصريين، وشاركوا بفاعلية فى كل استحقاق دستورى على مدار السنوات الماضية.

بنص الدستور، فإن المصريين فى الخارج جزء لا يتجزأ عن الإرادة المصرية، فلا يكتمل استحقاق بدونهم، ولا يتخذ مسار وطنى بمنأى عنهم. النص الدستورى واكبته فى المقابل إرادة سياسية حرصت على تمثيل المصريين فى كل المناسبات الكبرى، للاستماع لهم وإطلاق المبادرات التى تعبر عن أحلامهم، ومد جسور التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم، سواء فى محيط مصر القريب أو البعيد.

واستكمالاً لهذه الجهود، وجهت إدارة الحوار الوطنى دعوتها للمصريين فى الخارج لإبداء آرائهم ومقترحاتهم فى كافة قضايا الحوار التى تبلغ 113 قضية، موزعة على 19 لجنة فرعية، وتندرج تحت المحاور الرئيسية للحوار، السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

دعوة إدارة الحوار الوطنى قوبلت بترحيب واسع على الجانب الآخر، فعبر ممثلو الجاليات عن إشادتهم بهذه الدعوة، وحرصهم على المشاركة بفاعلية وجدية فى مجريات الحوار، من أجل الوصول إلى توصيات توافقية، تسهم فى صياغة مستقبل جديد لمصر والمصريين.

«الوطن» فى حلقة جديدة من حلقات تغطيتها لقضايا الحوار الوطنى، تواصلت مع عدد من ممثلى الجاليات المصرية فى الخارج، للاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم، من أجل تعزيز حالة الحوار التى تشهدها مصر حالياً.