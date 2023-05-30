رئيس الجالية في ألمانيا: المصريون بالخارج ضلع من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية ويمثلون 12% من الشعب (حوار)

أكد علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية بألمانيا، أن المصريين بالخارج ضلع من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية بمصر، ويمثلون 12% من الشعب، مطالباً بتيسير طرق وآليات الاستثمار فى مصر لتوفير العملة الصعبة للدولة وتقديم المحفزات والمبادرات لجذب مدخرات المهاجرين إلى الوطن الأم.

وقال «ثابت»، فى حوار لـ«الوطن»، إنه كان يتمنى حضور رموز وممثلى المغتربين فى جلسات الحوار الوطنى، ولكن تم إرسال كل المقترحات عبر الرابط الإلكترونى المخصّص من إدارة الحوار الوطنى، مشيراً إلى أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 30 مليار دولار سنوياً، وليست هناك أى مطالب فئوية.. وإلى نص الحوار.

ما حجم اهتمامات المصريين فى الخارج بالحوار الوطنى؟

- إشراك المصريين بالخارج فى الحوار الوطنى، يدل على أنهم جزء لا يتجزّأ من الوطن الأم. وقالت صفحة الحوار الوطنى إن المغتربين ضلع من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، وأينما وجدوا لم تغب أوطانهم عنهم، حيث يمثل المصريون فى الخارج 12% من الشعب المصرى، داخل جميع الدول المضيفة، ونحرص كمصريين بالخارج على متابعة جلسات الحوار الوطنى منذ انطلاقه، كى نستفيد من المقترحات المقدّمة فى المحاور الثلاثة، والاطلاع على كل ما هو جديد داخل الوطن الأم.

نطالب بتيسير آليات الاستثمار لتوفير العملة الصعبة وتقديم المبادرات لجذب مدخرات المهاجرين إلى مصر

ما أهم مقترحات المصريين بالخارج فى الحوار الوطنى؟

- من أهم مقترحات المصريين بالخارج فى الحوار الوطنى، كل ما يخص قدرة المصريين بالخارج على مساعدة وطنهم الأم، واستفادة الدولة من أبنائها بالخارج، فى ظل الجمهورية الجديدة التى تُقام داخل الدولة والمشروعات المختلفة التى تعمل عليها الدولة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تشجيع المصريين فى الخارج على تحويل العملة الصعبة لمساعدة الوطن، وتيسير طرق وآليات الاستثمار فى مصر، لتوفير العملة الصعبة للدولة، بالإضافة إلى توعية المصريين بالخارج من خلال إرسال مفكرين ومسئولين إلى الدول المضيفة يتحدثون مع ممثلى الجاليات المصرية بالخارج عن الأوضاع المختلفة داخل الدولة، حتى لا يقعوا فريسة للشائعات المغرضة من أعداء الوطن فى الداخل والخارج.

ما أهم مطالب المصريين بالخارج من الحوار الوطنى؟

- دعوة المصريين بالخارج للمشاركة فى الحوار الوطنى تدعم الثقة المتبادلة بين الدولة المصرية وأبنائها بالخارج، والدليل على ذلك تحويلات المصريين فى الخارج، التى وصلت إلى أكثر من 30 مليار دولار سنوياً، وليست هناك مطالب فئوية، حيث يسعى المصريون بالخارج لأن يكونوا على قلب رجل واحد فى الداخل والخارج، ونطالب فقط باستمرار تقديم المحفزات والمبادرات لجميع المصريين بالخارج، مثل استيراد سيارات المصريين بالخارج، وفتح آفاق للاستثمار العقارى وغيره من الاستثمارات داخل الوطن الأم، وهو ما يكون له منفعة متبادلة بين الوطن والمصرى بالخارج.

ما تعليقك على دعوة إدارة الحوار الوطنى بإرسال مقترحاتكم وتخصيص رابط إلكترونى لذلك؟

- كنا نتمنى أن يكون هناك حضور لأحد رموز المصريين بالخارج فى جلسات الحوار الوطنى توجه إليهم الدعوة بالحضور، حتى يكون الحضور أكثر فاعلية ونجاحاً، لأننا كمصريين فى الخارج يهمنا أن نكون مشاركين فى الحوار الوطنى، ومطالبنا هى مطالب كل مصرى يحب وطنه ويهتم بشئون بلده، وحرصنا كممثلين للجاليات المصرية بالخارج على إرسال جميع مقترحاتنا ومطالبنا عبر الرابط الإلكترونى المخصّص لنا من إدارة الحوار الوطنى، لأننا جزء لا يتجزّأ من الشعب المصرى.

القضايا ذات الأولوية

من أهم القضايا التى تشغل أذهان عدد كبير من المصريين بالخارج تنفيذ برامج سياحية للمغتربين خلال إجازاتهم من وزارة السياحة وشركات السياحة، مما يساعد على تشجيع السياحة وزيادة عائدات العملة الصعبة، خاصة مع قُرب حلول الإجازة الصيفية للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى إتاحة تخفيض أسعار الطيران الوطنية وزيادة خدماتها لتشجيع السفر على خطوط الطيران المصرية، بالإضافة إلى طرح آليات لإشراك المصريين بالخارج ضمن المشروعات الجديدة الجارية داخل الوطن، والتى تُعزّز مفهوم «الجمهورية الجديدة».