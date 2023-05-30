رئيس بيت المصريين بالسويد: نطالب بتمثيل حقيقي للمصريين في الخارج بالمجالس التشريعية لنقل المشكلات (حوار)

طالب مدحت شنودة، رئيس بيت المصريين بالسويد، بضرورة وجود تمثيل حقيقى للمصريين بالخارج فى المجالس التشريعية لنقل المشكلات وإيجاد الحلول، مؤكداً أن هناك حاجة ماسة لتذليل كل مشكلات الوثائق الشخصية لأبناء الجيلين الثانى والثالث المتعلقة بالهوية والجوازات وأوراق التجنيد.

وقال «شنودة»، فى حوار لـ«الوطن»، إن المقيمين بالمهجر يسعون لتوصيل أصواتهم بأنهم أشخاص مصريون يحبون ويحملون الهوية الوطنية وأن انتماءهم لبلدهم ينتقل لأبنائهم، والمصريون فى أوروبا بشكل عام يتابعون جلسات الحوار الوطنى باهتمام بالغ واحترام وينتظرون الوصول إلى حلول مشتركة ترضى جميع الأطراف.. وإلى نص الحوار:

نتابع جلسات «الحوار» باهتمام بالغ وننتظر الوصول إلى حلول مشتركة ترضي جميع الأطراف

كيف يتابع المصريون فى أوروبا والسويد جلسات الحوار الوطنى؟

- يتابع المصريون فى الدول الأوروبية جلسات الحوار الوطنى باهتمام بالغ واحترام بشكل عام باعتباره من أهم منافذ الحوار والمناقشة التى تتم حالياً على الساحة المصرية للوصول إلى حلول مشتركة ترضى جميع الأطراف.

وترجع أهمية الحوار الوطنى إلى أنه سمح للمصريين بالخارج بمتابعة الجلسات التى تدور فى المحاور الهامة، مثل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لمعرفة المشكلات التى سيتم طرحها وكيفية التعامل معها أو الحلول التى ستكون موجودة على مائدة التفاوض بين جميع الأطراف.

دعت إدارة الحوار الوطنى المصريين بالخارج لإرسال مقترحاتهم، وتخصيص رابط إلكترونى لذلك، أولاً كيف ترى الدعوة؟

- الدعوة الخاصة بإدارة مجلس الحوار الوطنى بتخصيص رابط موقع إلكترونى للمصريين بالخارج لتقديم اقتراحاتهم سيسهل من عملية التواصل بين المصريين بالخارج والمؤسسات الحكومية ويذلل العقبات التى يواجهونها، لكن حتى الآن لم يصل للمصريين بالخارج بأوروبا هذا الرابط لبحث المشكلات من وجهة نظرهم، والأمر يرجع إلى أن كل دولة لها طبيعة خاصة، فمشكلات المصريين بالخارج بالشرق الأوسط تختلف عن الموجودين فى دول أوروبا، وكذلك تختلف عن الموجودين فى الولايات المتحدة.

وما أبرز مقترحات ومطالب المصريين بالسويد للحوار الوطنى؟

- هناك بعض المشكلات التى تواجه المصريين المقيمين بالدول الأوروبية وخاصة السويد، ويمكن طرحها، خاصة مسألة الوثائق الشخصية لأبناء الجيلين الثانى والثالث للجاليات المصرية، فيما يتعلق بالهوية المصرية وأوراق التجنيد.

فى رأيك، ما أبرز القضايا أو المحاور التى يجب مناقشتها بشأن المصريين بالخارج فى جلسات الحوار الوطنى؟

- هناك بعض المقترحات ومطالب المصريين بالخارج، منها تسهيل عمليات استخراج الوثائق والبيانات والرقم القومى، وهى تعتبر مطالب بسيطة ويمكن تحقيقها إلكترونياً، مقارنة بالمصريين الموجودين فى الدول الأخرى بالإضافة إلى ضرورة وجود تمثيل حقيقى للمصريين بالخارج بالمجالس التشريعية وبالأخص مجلس النواب، لأنهم الصوت الذى ينقل المشكلات ويحاول إيجاد حلول لهذه الفئة، وهو ما يوجد به قصور من وجهة نظرى حالياً، وحالياً مَن يمثل المصريين بالخارج هم وزارة الهجرة المصرية وشخص الوزيرة التى تسعى بكل جهد لحل المشكلات التى تواجه المقيمين بالمهجر.

المقيمون بالمهجر يسعون لتوصيل أصواتهم بأنهم أشخاص مصريون يحبون ويحملون الهوية الوطنية

كيف يستفيد المصريون بالخارج من مخرجات الحوار الوطنى؟

- الاستفادة الكبرى للمقيمين بالمهجر هى إمكانية توصيل أصواتهم وصورتهم بأنهم أشخاص مصريون يحبون مصر ويحملون الهوية الوطنية، وأن انتماءهم لبلدهم مصر ينتقل منهم لأبنائهم وسيتاح للمصريين بالخارج إمكانية التعبير عن مقترحاتهم وآرائهم فيما يخص الوطن الأم مصر، وبتحقيق الاستحقاق الدستورى بوجود عدد من النواب، وإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

مستقبل مصر

المصريون فى الخارج مهتمون بكل تأكيد بمستقبل مصر، لأنه فى النهاية سيكون مستقبلهم أيضاً، وبالتالى من حقهم المشروع تقديم مقترحاتهم من أجل مستقبل أفضل لبلدهم الأم، كما أنه لا يوجد أدل على الدور المهم والمحورى للمصريين الموجودين فى الخارج وربطهم بالوطن وهذا يظهر جلياً فى دورهم القوى والمؤثر فى الاستحقاقات الدستورية وبالتالى من حقهم ومن واجبهم المشاركة فى كل الموضوعات التى تتم مناقشتها فى الحوار الوطنى، ومن لديه منهم أى فكرة فى أى محور بالتأكيد ستكون هذه الفكرة إثراء لذلك المحور.