مقرر مساعد «الحقوق السياسية» بالحوار الوطني: مناقشة تفرغ أعضاء البرلمان الأحد

قال النائب محمد شوقي عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، تتناول بالأساس النظام الانتخابي، وهذا ما نوقش في الجلستين الأوليين من الحوار، ثم ستتطرق لقضايا أخرى، مثل عدد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وقضية التفرغ للعضوية، وهما محور الحوار الأحد المقبل.

«عبد العال»: نقاش حر خلال أول جلستين انتهى بوجود تيارين كبيرين

وأضاف «عبد العال»، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن النقاش دار في الجلستين الأوليين حرًا، وكل من أراد أن يتكلم تكلم، وانتهى الحوار إلى وجود تيارين كبيرين، أحدهما يتمسك بـ القائمة المطلقة مع الفردي، والآخر يتمسك بالقائمة النسبية مع الفردي.

وأوضح، أنَّ الطرفين لم يصلا إلى نقط سواء حتى هذه اللحظة، وبالتالي سيظل الأمر على ما هو عليه إلى الآن، وهذا سيكون موضع نقاش محدود الحضور نسبياً، حتى ننتهي إذا أمكن إلى تصور واحد أو رفع التوصيتين إلى رئيس الجمهورية.

جدول أعمال جلسة الأحد

وذكر «عبد العال»، أنَّ جدول أعمال جلسة الأحد المقبل يضم موضوعين؛ الأول عدد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والثاني التفرغ للعضوية، وحتى اللحظة لا يوجد تصور عمَّا سيطرح من آراء وأفكار، لأن هذه القضية مرتبطة بعدد من الاعتبارت، من بينها عدد الناخبين، ومدى اتساع الدوائر الانتخابية، وهذه مسائل فنية تكنيكية.

ولفت إلى أن الأصل في العضوية بمجلسي النواب والشيوخ هو التفرغ، لكن الحديث الآن حول حدود هذا التفرغ، لو هناك طبيب يترك عيادته، أو رئيس جامعة أو عميد كلية يترك عمله، هل لو رجل أعمال يترك أعماله.