مقرر لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: سنناقش ملف النظام الانتخابي اليوم

أكد الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، أن اللجنة بصدد مناقشة ملف النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، في ضوء المقرحات المقدمة للحوار الوطني.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الجلستين المقرر عقدهما اليوم باللجنة تتضمن مراجعة للأثر التشريعي لقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومناقشة المشكلات التي تحول أمام ترشح البعض في الانتخابات البرلمانية وكذلك النظام الانتخابي الأمثل سواء كان ذلك بالقائمة النسبية أو المطلقة.

مناقشة ملف تقسيم الدوائر الانتخابية

وأوضح أن هناك من يرى أن نظام القائمة النسبية قد يحول دون تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريا، منوها بأن اللجنة ستناقش في اجتماعاتها المقبلة ملف تقسيم الدوائر الانتخابية، ومخرجات هذه الاجتماعات يجرى إعدادها وكتابتها وإرسالها لمجلس أمناء الحوار.

وتنطلق بعد قليل أعمال أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، وتتضمن مناقشة عدد من القضايا ذات الاتصال بالشارع المصري.