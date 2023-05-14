نائب رئيس «مستقبل وطن»: القائمة المطلقة تحافظ على الكوتة الدستورية

قال النائب أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القائمة المطلقة موجودة للحفاظ على الكوتة الدستورية، ولا يمكن تحقيقها إلا بوجود هذا النظام، كما أن مجلس النواب يعد رقابة وتشريع، وأيضا خدمات، ومن هنا يأتي أهمية النظام الفردي.

وأضاف «رشاد»، خلال كلمته في جلسة مناقشة ملف النظام الانتخابي لـ«النواب»، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أن من الصعب ومن المستحيل، حصول ناخب على 3 ورقات للتصويت عليها، في ظل الإقبال الذي تشهده انتخابات المجالس النيابية، وبالتالي من المستحيل تطبيقها عمليا.

ولفت إلى أن البعض يبحث من خلال القائمة النسبية عن التمثيل لأسشخاص بعينها داخل المجلس، كما أنها لا يمكن تطبيقها فعليا لتحقيق استقرار الشارع.

وأكد أن النظام النسبي ليس مرفوضا تماما، لكن يجب التمهيد له، ليس بالضرورة في الانتخابات المقبلة، بحيث يكون هناك استعداد.