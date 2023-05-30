تسليم 50 مشروعا لغير القادرين ضمن مبادرة «قرية بلا فقر» بالمنوفية

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنوفية، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، 50 مشروعا ضمن مبادرة «قرية بلا فقر»، بإحمالي مبلغ نصف مليون جنيه، ضمن الجهود المبذولة لتنمية موارد الأسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة.

تطوير قرى الريف المصري ضمن حياة كريمة

وأكد إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في المنوفية، في بيان، أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، يستهدف تحقيق الحياة الكريمة للقرى المستهدفة بتوصيل مرافق البنية التحية من غاز وكهرباء ومياه صرف صحي وشبكة اتصالات وصرف طرق وتبطين الترع، وكذلك إنشاء المباني الخدمية لتحسين البيئة الوظيفية للعاملين ومتلقي الخدمة من الجمهور، فإنه على التوازي تتم عدة مبادرات في رفع الوعي للحفاظ على هذه المقدرات وتعظيم الاستفادة منها كذلك تنمية الشعور بأهمية الاستثمار في البشر من خلال ترسيخ ثقافة العمل الحر وأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحويل الأسر من متلقية للاعانات لأسر قادرة على إدارة مواردها وتعظيمها.

اختيار الأسر الأولى بالرعاية لتوزيع المشروعات عليهم

ومن جانبه، أوضح عبد الله عياد، المدير التنفيذي لمؤسسة التكافل الاجتماعي، أن اختيار المشروعات تتم بمعرفة الأسرة حسب قدرتها على التنفيذ وبعد مساعدتها تنفيذ المشروعات من خلال فنين متخصصين من الحهاز التنفيذي، مشيرا إلى قيام المديرية البيطرية للإشراف على شراء مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية لاختيار أفضلها مع توفير التطعيمات والتامين بالمجان، مع وجود فنيين من التنفيذين حسب نوع المشروع.

وأضاف أن مساعدة الأسر على إدارة المشروعات لتنمية مواردها في محافظة المنوفية يأتي في إطار التنمية المستدامة وفق توجيهات الدولة.