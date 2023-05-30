«شتلات الصواني» مشروع يساعد «صبحي» للتغلب على إعاقته في المنوفية

لم يخضع «صبحي السيد أبو ناجي» للتحديات التي فرضتها عليه الإعاقة الموجودة في يده اليمنى، وأصر أن يبحث عن لقمة عيشه بنفسه، دون التواكل على أحد، من خلال التجارة وبيع «شتلات الصواني»، والتي يذهب ليشتريها من مدن بعيدة، ليعود إلى مسقط رأسه في المنوفية لبيعها، فيقبل عليها المواطنون نظرًا لجودتها وارتفاع إنتاجيتها مقارنة بالشتلات التي تزرع وتباع بشكل تقليدي.

العمل في مجال بيع شتلات الصواني

وقال «أبو ناجي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يعمل منذ الساعة التاسعة صباحا وحتي آخر ضوء للشمس في مجال بيع شتلات الصواني في قرية طوخ دلكا التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مشيرا إلى أن سبب اهتمامه بهذا المجال والعمل فيه هو عمله في الأراضي الزراعية من قبل، ولقيام أسرته بمساعدته في مجال عمله.

وأوضح «أبو ناجي» أن إنتاجية شتلات الصواني أكبر بكثير من الشتلات التقليدية التي كان يتم الإعتماد عليها سابقا، والإنتاجية تصل إلي زيادة بنسبة 80% نظرا لعدم وجود أسمدة أو مواد صناعية تستخدم في الزراعة، موضحا أن الإقبال على شراء هذه الشتلات أكبر في الوقت الحالي بالرغم من ارتفاع سعرها مقارنة بالأخرى التقليدية.

أسعار شتلات الصواني في محافظة المنوفية

وتابع، أن سعر شتلات الصواني، يختلف من نواع إلى آخر، مشيرا إلى أن الصينية الكاملة من شتلات الطماطم الهجيني والتي تحتوي على 200 شتلة تبلغ 240 جنيها، بينما سعر الشتلات التقليدية 120 جنيها لنفس العدد.