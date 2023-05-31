بعد غرق 3 شباب.. نصائح وخطوات لتجنب مخاطر شواطئ الإسكندرية

انطلق الموسم الصيفي بالإسكندرية لعام 2023، بتسجيل 3 حالات غرق خلال أقل من 24 ساعة، جميعهم في قرى الساحل الشمالي غرب المدينة الساحلية، حيث تم العثور على جثمانين في قرية مارقيا بينما يجرى البحث عن الآخر في نطاق قرية زمردة، الأمر الذي ينذر بخطورة كبرى ويتبعه تحذيرات لتجنب الغرق.

وتواصلت «الوطن» مع الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، الذي شارك في إنقاذ وانتشال الغرقى على مدار السنوات الماضية، أحدثهم غرقى اليوم، من أجل تقديم 5 نصائح لتجنب الغرق في مصيف الإسكندرية 2023.

نصائح تجنب الغرق على شواطئ الإسكندرية

- برزت النصيحة الأولى في إدراك تفاصيل الشاطئ الذي يزوره المصطاف، حيث إن شواطئ الساحل الشمالي وغرب الإسكندرية الأكثر خطورة كونها شواطئ مفتوحة وترتفع بها الأمواج بشكل كبير.

- التركيز على الأعلام المرفوعة في الشواطئ والامتناع عن نزول الشاطئ في حالة رفع الراية الحمراء، فيما يمكن النزول في الشاطئ في حالة رفع الراية الخضراء والصفراء.

خطوات نزول شواطئ الإسكندرية

- سؤال رجال الإنقاذ على المناطق الآمنة للسباحة في الشاطئ.

- عدم نزول المياه خلال رفع الرايات الحمراء التي تعني ارتفاع الأمواج عن المعدل الطبيعي وما يسبب خطورة على حياة المواطنين.

- ارتداء «لايف جاكت» خلال ركوب البدالات في المياه.