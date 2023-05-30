النيابة الإدارية تعلن مواعيد المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لوظيفة معاون

أعنلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مواعيد المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

السبت 3 يونيو 2023 الساعة 11 صباحا لخريجي كلية الشرطة.

الأحد 4 يونيو 2023 الساعة 9 صباحا لخريجي جامعات «القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها - شبين الكوم - السادات - طنطا - المنصورة - بورسعيد - دمياط - أسوان - الإسكندرية».

الاثنين 5 يونيو 2023 الساعة 9 صباحا لخريجي جامعات «الزقازيق - بني سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادي - أسيوط - أزهر أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور - أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا، الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية - الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس.