النيابة الإدارية: مجازاة 9 موظفين بتعليم بني سويف بخصم 3 أيام من رواتبهم

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف مجازاة 9 من العاملين بمديرية بخصم 3 أيام من راتب كل منهم بناء على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 97 لسنة 2022 بسبب استلام أجهزة «الديب فريزر» غير مطابقة للمواصفات.

استلام أجهزة ديب فريزر غير مطابقة للمواصفات

وكانت النيابة الإدارية قررت مجازاة معلم تبريد في مدرسة ثانوية كهربائية ببني سويف، لقيامه باستلام جهاز الديب فريزر 5 درج من مخازن إدارة بني سويف التعليمية وفقا للإذن رقم 66 مبين به نوعيه الجهاز، وجرى استلامه بنوع آخر.

كما قررت النيابة الإدارية مجازاة رئيس قسم التبريد والتكييف بنفس المدرسة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة المتمثلة في رفض استلام جهاز الديب فريزر 5 درج من مخازن إدارة بني سويف التعليمية، وعرض مذكرة بذلك بشأن عدم مطابقة الجهاز الذي تم استلامه.

عدم تكليف عضو فني لاستلام الأجهزة

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن «نصر .س» معلم تبريد وتكييف، لم يراعي الدقة في فحص 10 أجهزة ديب فريزر 5 درج، الواردة من الشركة بتاريخ 12- 2022 وقبول هذه الأجهزة دون مراجعتها ومجازاة مدير المدرسة، لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان عدم تكليف عضو فني استلام جهاز الديب فريزر من إدارة بني سويف التعليمية للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات.

كما قررت النيابة الإدارية مجازاة وكيل مخازن و3 معلمين تبريد تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عرض الأمر بشكل رسمي على مديرة المدرسة بوصفهم أعضاء لجنه الفحص بشان عدم مطابقة الجهاز الوارد للمدرسة لإذن الصرف.