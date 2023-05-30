إشادات واسعة بدعوة المصريين بالخارج للمشاركة في الحوار الوطني: ضلع أساسي في الحياة السياسية والاقتصادية

ردود فعل واسعة وإشادة كبيرة نالها قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى، بعد دعوته المصريين المقيمين بالخارج لتقديم مقترحاتهم وآرائهم تجاه القضايا التى تناقشها محاور الحوار الوطنى الثلاثة، سواء السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى، وأكد خبراء وسياسيون أن قرار مجلس الأمناء جاء فى محله، ويؤكد الثقة المتبادلة بين الدولة وجميع أبنائها سواء فى الداخل أو الخارج.

وكان مجلس الأمناء دعا، فى بيان رسمى، قبل أيام، المصريين فى الخارج للمشاركة بمقترحاتهم فى الحوار الوطنى، وقال فى بيانه: «هم دائماً ضلع أساسى من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، وأينما وجدوا لم تغب أوطانهم عنهم، ولأن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطنى المصريين فى الخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التى تواجههم ورؤيتهم فى علاجها، ونستقبل مقترحاتكم من خلال موقعنا الإلكترونى»، وهو الأمر الذى لقى استحساناً كبيراً، حيث رأى الكثيرون أن هذه واحدة من أهم خطوات الحوار الوطنى، وأنه سيكون لها أثر إيجابى كبير وإثراء لنقاشات الحوار الوطنى فى مختلف محاوره وقضاياه ولجانه.

بداية، يقول الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، إنه لا ينبغى أن يتصور أحد أن المصريين الذين يعيشون خارج مصر منعزلون أو فى عزلة عن الوطن، وإنما الأمر عكس ذلك، فهم جزء أصيل من الوطن، وبالتأكيد عندما نتحدث عن الهوية، فهم جزء من الهوية الوطنية المصرية.

وأضاف «مجاهد» أن المصريين بالخارج بكل تأكيد تهمهم مصر وكل مشكلاتها، والتى هى فى الأصل أيضاً كانت مشاكلهم، كما أنه يهمهم مستقبل مصر، لأنه فى النهاية سيكون مستقبلهم أيضاً، وبالتالى من حقهم المشروع أنه لو لديهم أى مقترحات من أجل مستقبل أفضل أن يشاركوا بها.

وتابع مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية أنه لا يوجد أدل على الدور المهم والمحورى للمصريين الموجودين فى الخارج وربطهم بالوطن، أكثر من أنه مسموح لهم فى الدستور بالتصويت فى الانتخابات بما فيها الرئاسية، وبالتالى من حقهم ومن واجبهم أن يشاركوا فى كل الموضوعات التى يتم مناقشتها فى الحوار الوطنى، ومن لديه منهم أى فكرة فى أى محور بالتأكيد ستكون هذه الفكرة إثراء لذلك المحور، مضيفاً أن رسالة مجلس الأمناء من دعوة المصريين بالخارج لإرسال مقترحاتهم كانت واضحة، وهى تأكيد رسالته الأساسية المتمثلة فى مسألة الهوية الوطنية للجميع، فإذا كنت مغترباً لبعض الوقت خارج أرض الوطن، فأنت لست غريباً عنه، وعلى العكس من ذلك، فأنت عضو رئيسى فيه، ومن حقك المشاركة فى صنع مستقبله، ويكون لك رأى فى كل شىء يدور داخله.

من جانبه، قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مشاركة المصريين فى الخارج فى الحوار الوطنى سيكون لها عظيم الأثر فى طرح رؤيتهم وأفكارهم بشأن المحاور الثلاثة فى الجلسات والمقترحات بشأن الحلول، خاصة فى ملف المصريين بالخارج، سواء مطالبهم التى تشهد اهتماماً كبيراً من قبَل الدولة خلال الفترة الأخيرة، أو دورهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، ودعم الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر.

«ندى»: خطوة في غاية الأهمية ستنعكس بشكل إيجابي على مسار الحوار وستؤدي إلى إثرائه

من جانبها، تقول النائبة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، إن قرار إدارة الحوار الوطنى دعوة المصريين بالخارج لإرسال مقترحاتهم ومشاركاتهم، عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك، من أجل مناقشتها ضمن محاور ولجان الحوار الوطنى المختلفة، خطوة فى غاية الأهمية، وأنها ستنعكس بشكل إيجابى بدرجة كبيرة على مسار الحوار الوطنى فى نهاية الأمر.

وأضافت «ندى»، لـ«الوطن»، أن هذا القرار الذى اتخذه مجلس أمناء الحوار الوطنى، يؤكد مبدأ أن المصريين فى الخارج لهم نفس الحقوق التى يتمتع بها المصريون بالداخل، وبكل تأكيد مشاركتهم فى ملفات وقضايا الحوار الوطنى المختلفة، من خلال الجلسات النقاشية لها، ستؤدى إلى إثراء الحوار، موضحة أن هذه الخطوة التى اتخذها المجلس ما هى إلا تأكيد على جدية الرغبة فى إنجاح هذا الحوار من القائمين عليه، وأنه حوار وطنى يتسع لجميع أفراد الشعب، سواء كانوا من المصريين فى الداخل أو المصريين فى الخارج.

«الناظر»: قرار يؤكد اهتمام الدولة بأبنائها بالخارج وأنهم على رأس أولويات الدولة والقيادة السياسية

ويقول النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن هذه الخطوة التى اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطنى، بشأن تلقى مقترحات المصريين فى الخارج فى قضايا الحوار الوطنى تعتبر خطوة فى غاية الأهمية، مضيفاً أن هذه الدعوة تؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بأبنائها بالخارج، وأنهم على رأس أولويات الدولة والقيادة السياسية لها، خاصة أن الدولة تهتم دائماً بأن يكون هناك دور للمصريين بالخارج فى كل المحافل السياسية والمناسبات المختلفة التى تتعلق بحاضر الدولة ومستقبلها، ما جعل مشاركتهم فى الحوار الوطنى حتمية ومنطقية.

وأوضح «الناظر» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص فى كل لقاءاته التى يقوم بها خارج مصر أن يلتقى بأبنائنا المصريين فى الخارج، والاستماع إليهم ومحاولة حل المشكلات التى تواجههم، مشيراً إلى أن المصريين فى الخارج مصدر رئيسى للاقتصاد، وهم المصدر الأول للعملة الصعبة، إضافة إلى أن العديد منهم لامعون، أو حققوا شهرة واسعة ووصلوا إلى مناصب رفيعة فى مختلف دول العالم.