تفاصيل تخصص الرخام والجرانيت بمدارس التعليم المزدوج في الإسكندرية

يسعى التعليم المزدوج بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، لفتح مدارس جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، كي يستفيد الطلبة، إذ يجمع التعليم المزدوج بين الدراسة والتدريب العملي بالمصانع والشركات، ويحصل الطالب على عائد مادي من خلال فترة دراسته، إلى جانب ضمان تشغيله بنفس المصنع أو الشركة التي تدرب بها، بعد حصوله على شهادة الدبلوم الفني، ومن أحدث مدارس التعليم المزدوج التي جرى افتتاحها هذا العام، مدرسة خاصة بتخريج فنيين رخام وجرانيت.

فتح تخصصات جديدة لاحتياجات سوق العمل

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعمل دائمًا على التوسع في إنشاء تخصصات جديدة وفق احتياجات سوق العمل، لضمان عمل مناسب للطلاب بعد التخرج، ويحصل الطالب على شهادة حكومية معتمدة تؤهله للعمل بسهولة، وكثيرًا ما يجري تعيين الطالب في المصنع أو الشركة التي تدرب بها خلال دراسته، وجري إضافة تخصص فني رخام وجرانيت للتعليم المزدوج هذا العام، وسيجري قبول الطلبة بعد الانتهاء من بحث مقومات إنشاء مهنة فني رخام وجرانيت بمدرسة برج العرب الثانوية الفنية.

تخصص الرخام والجرانيت

وأكدت أمل حسان، مدير عام التعليم الفني في الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه جرى تكليف فوزي محمد، مدير إدارة التعليم الفني والتدريب المزدوج، وعصام سليم مدير إدارة التعليم الفني، أحمد عبده مدير مدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، وعلاء عثمان موجه عام العملي لمهن الصناعات المعمارية، وبالتنسيق مع الوحدة الإقليمية لجمعية النهضة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، بزيارة شركة متخصصة في أعمال الرخام والجرانيت، لاستكمال بحث إنشاء هذا التخصص للعام الدراسي 2023/2024.

وأوضحت دعاء سعادة، رئيس المهن الصناعية بالتعليم المزدوج بالإسكندرية، أنه جرى تفقد أقسام المصنع وعرض المنتجات المختلفة من مواد البناء والرخام والجرانيت، وأنّ الشركة تستخدم خامات مصرية 100%، حيث محاجر الشركة في البحر الأحمر، لتصنيع منتجات مصرية يُعتمد عليها في عالم التشييد والبناء.