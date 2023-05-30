«تعليم الدقهلية»: فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 3 يونيو

أعلن مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عن اقتراب موعد فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية، بعد ظهور النتيجة، إذ تفتح المديرية باب التظلمات أمام الطلاب بداية من السبت 3 يونيو.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأشار أنه يتم تقديم التظلمات من قبل طلاب الشهادة الإعدادية من خلال التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعة له، ودفع الرسوم الخاصة بالتظلمات، «كل اللي على الطالب أنه يتوجه إلى الادارة التابعة له ويدفع الرسوم الخاصة بالتظلم، وبعدها الإدارة تحدد له ميعاد خاص للتظلم».

و أوضح أنه ما أن يقوم الطالب بدفع الرسوم الخاصة بتظلمات الشهادة الإعدادية يحصل على الميعاد المحدد له، وعليه الالتزام به، ليتوجه في الموعد المحدد إلى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ويقوم بعمل الكشف والتظلم على المادة.

عدد المواد المتاح التظلم بها

وأكد المصدر أن المديرية أتاحت للطلاب فرصة الكشف على كل المواد المتاحة، «كل المواد متاح عمل التظلم عليها في الإدارة التابعة لكل طالب، كل اللي عليه يدفع الرسوم لكل مادة، ويتجه للمديرية في اليوم المحدد له للتظلم».