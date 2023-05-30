رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية 2023.. بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، قبل قليل، وجاءت بنسبة نجاح 87.5%، ولذلك فإن نحو 125 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات، يبحثون عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم و رقم الجلوس

و يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بعد اعتمادها من قبل المحافظة من هنا، أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من هنا، أو من خلال موقع المحافظة من هنا.

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الروابط المحددة، عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس على المواقع، فتظهر النتيجة أمامه.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، و قامت المديرية بتوزيع نحو 125 ألف طالب على مستوى 583 لجنة بالإدارات المختلفة التابعة للمديرية بالدقهلية.