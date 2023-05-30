محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية مطلع الأسبوع المقبل

يعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مطلع الأسبوع المقبل، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية، حيث يجري رصد الدرجات والمراجعة داخل الكنترولات بالقطاعات الثلاثة، والتي تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، وتستمر مطلع الأسبوع المقبل، وستُعرض على المحافظ لاعتمادها وإعلان النتيجة.

المحافظ يتابع أعمال تصحيح أوراق الامتحانات

واطمأن المحافظ على أعمال تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية، وأعمال رصد الدرجات بالكنترولات بالقطاعات الثلاثة، موجهاً بدقة الرصد والمراجعة الدقيقة، قبل اعتماد وإعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، لينال كل طالب حقه، مع ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النتيجة.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، أن 63 ألفا و307 طلاب بالشهادة الإعدادية خاضوا الامتحانات دون أي شكوى في جميع المواد المختلفة هذا العام، ولم ترصد غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، وغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة حدوث أي مشاكل داخل اللجان المختلفة.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ 63 ألفا و307 طلاب وطالبات، و194 طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية، موزعين على 13 إدارة تعليمية.