اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 87%

اعتمدت محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح والرصد والمراجعة النهائية، على أن يجرى الإعلان عنها بعد لحظات من اعتمادها.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2023 وصلت إلى 87.5% لـ 108296طالبا وطالبة بالدقهلية.

رابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنا، أو يمكن الدخول إلي موقع مديرية التربية والتعليم من هنا، للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

وأشارت المحافظة، إلى الاتصال بأوائل الشهادة الإعدادية عن طريق الاتصال الهاتفي، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة تفوقهم. وكان طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية، قاموا بأداء امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة أسبوع بداية من يوم السبت 13 مايو واستمرت حتى 20 من نفس الشهر.