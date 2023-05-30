رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية.. ظهرت الآن

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية وإتاحتها لجميع الطلاب عبر المواقع المختلفة وداخل المدارس بعد اعتمادها رسميا من اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد بحيري، وعدد من قيادات المديرية وقيادات المحافظة، بنسبة نجاح بلغت 80.29%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية

ويمكن للطلبة الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية من هـنـا، فيما ستتيح المدارس النتائج غدا في كافة المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، انه وجه بإتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية في كافة المدارس بدء من الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف أن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة اعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية، وهنأ أوائل المحافظة على تفوقهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

أسماء أوائل الطلبة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

وقال «بحيري»، إن أوائل الطلبة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية هم: المركز الأول سلمي إسماعيل محمد، من مدرسة فايد الإعدادية بنات، بمجموع 279 درجة، وفي المركز الأول مكرر أحمد عماد أحمد من مدرسة المجمع التعليمي لغات، بمجموع 279 درجة، ويقين صلاح فارس من مدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر، 279 درجة.

وحصل على المركز الثاني سلمى هاني عبدالمالك من مدرسة فايد الإعدادية بنات، وماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، ومنة الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي، وبسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات 2.

كما حصل على المركز الثاني كل من رغد عاطف عطية من مدرسة 24 أكتوبر الرسمية لغات، ومريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات، وعمرو علي محمد علي من مدرسة المجمع التعليمي لغات.