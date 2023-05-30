حالة الطقس الأيام القادمة بالمحافظات.. تحذيرات من أتربة في الجو وأمطار

تشهد حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة مع توقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق، على أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار نهاراً على القاهرة الكبرى، مع ارتفاع درجات الحرارة بداية من غد الأربعاء 31 مايو حتى يوم 3 يونيو في جميع المحافظات.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، موضحة استمرار نشاط الرياح حتى يوم يوم الاثنين 5 مايو على جميع المحافظات، لا سيما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

الظواهر الجوية في طقس الأيام القادمة في المحافظات

وأوضح البيان أن المحافظات تشهد غدا الأربعاء أتربة عالقة في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على محافظات الصحراء الغربية والسواحل الشمالية مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على محافظات السواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة الطقس يوم الخميس 1 يونيو، تشهد نشاط للرياح على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وتستمر حتى يوم الجمعة 2 يونيو.

نشاط الرياح المحملة للأتربة

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على فترات متفاوتة وذلك خلال يومي السبت 3 يونيو والأحد 4 يونيو.

وحذرت الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، نظرا لوجود الأتربة العالقة.