3 معلومات عن حفل مئوية الموسيقار الراحل محمد الموجي

تقدّم الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، حفلا للاحتفاء بذكرى مئوية الموسيقار الراحل محمد الموجي، وترصد السطور التالية 3 معلومات عن الحفل، كما يلي.

- الحفل يقام في الثامنة مساء الجمعة 17 مارس على مسرح الجمهورية.

- يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل، منها «بالسلام إحنا بدينا، والحلوة داير شباكها، وأخرت جرحي إيه، وغلطة واحدة، ومستحيل، ويا حلو صبح، والليالي، واسأل روحك، وأنا قلبي إليك ميال، وإيه هو ده، ويا حلو يا أسمر، ورمش عينه، وياما القمر على الباب، وسلمولي على مصر، واسبقني يا قلبي، ويا مالكا قلبي»، أداء سامح منير، وهند النحاس، وأشرف وليد، وريم كمال، وإيناس عزالدين، وأحمد سعيد، ومنار سمير، ويحيي عبدالحليم، وعازف القانون الدكتور جمال عبدالمنعم.

- الحفل تحت قيادة الموسيقار مصطفى حلمي أمين.

الموسيقار محمد الموجي

والموسيقار الراحل محمد الموجي أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي، ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944 وعمل في عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، ثم اتجه إلى التلحين، وكانت أول أعماله «صافيني مرة» التي غناها عبدالحليم حافظ، وقدّم ألحانه لعمالقة الطرب العربي منهم، أم كلثوم، ونجاة، ووردة الجزائرية، وصباح، وفايزة أحمد، وطلال مداح، ورحل الموجي عن عالمنا في 1 يوليو 1995، تاركا إرثا فنيا ضخما من الألحان الخالدة.