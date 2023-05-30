وزير الرياضة: 60 ألف شاب وفتاة من 130 جامعة شاركوا في مسابقة إبداع

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ 11 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب «الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية»، مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

حضر الحفل الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، عدد من رؤساء الجامعات، وكوكبة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين، وحشد كبير من الإعلاميين.

وفي مستهل كلمته، قال وزير الشباب والرياضة، إن إقامة مسابقة إبداع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على تقدير الدولة المصرية للاجتهاد والتفوق والإبداع في شتي المجالات، كما تؤكد الاعتزاز بجميع طلاب مصر في الجامعات والمعاهد والأكاديميات ومختلف المؤسسات التعليمية وخاصة الموهوبين منهم والعقول المبدعة والمستنيرة.

اكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية

وأشار صبحي إلى أن مسابقة إبداع واحدة من أهم الآليات التي تثري روح التنافس بين الشباب المبدع وتتيح الفرصة لاكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية، فضلاً عن دورها في نشر الوعي الثقافي والفني والأدبي بين شباب الجامعات المصرية والمعاهد والأكاديميات، لافتا إلى أن مصر تذخر بالطاقات الشبابية التي لن تنتهي أبدًا.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تطوير المسابقة والتوسع في مجالاتها المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركين حتى بلغ إجمالي عددهم 60 ألف شاب وفتاة يمثلون 130 جامعة ومعهد وأكاديمية، فضلاً عن وصول قيمة الجوائز لتصبح 5 ملايين جنيه للفائزين في مختلف المجالات الفردية والجماعية.

وفي ختام كلمته، قدم وزير الشباب التحية لجميع الفنانين والشعراء والمثقفين الذي حرصوا على حضور مهرجان إبداع، وكذلك المدربين والمتخصصين الذين ساهموا في تدريب الطلاب وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم.

وخلال كلمته، رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالحاضرين تحت قبة الجامعة، مؤكدا أهمية التعاون القائم بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة في ملف إبداع الجامعات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية، قائلًا: «مهرجان إبداع له أهمية كبيرة في اكتشاف مهارات طلاب الجامعات في المجالات المتعددة».

وأكد الخشت، حرص جامعة القاهرة على اكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، وأن الجامعة تسعى دائما إلى التميز في العديد من المجالات، وتولي اهتماما خاصا بالجانب الإبداعي للطلاب بمختلف الأنشطة وتساندهم دائما في خطواتهم، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بأعداد كبيرة من الشباب المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الطلاب في المسابقات تلعب دوراً فعالاً في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل، مؤكداً دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء الإنسان المصري.

فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء مسرح يحمل اسم «دولت أبيض» بالمدينة الجامعية وتجهيزه وفقًا لأحدث التقنيات العالمية ليكون منارة جديدة من منارات جامعة القاهرة تضيء من حولها من خلال العمل على اكتشاف المواهب والمبدعين تدعيمًا لرسالة الفن الراقي ودور المسرح في الإرتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا.

وخلال كلمتها، والتي ألقتها نيابةً عن لجنة التحكيم، أعربت الفنانة صفاء أبو السعود عن سعادتها بوجودها ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، مؤكدةً علي أن جميع لجان المسابقة تحلت بالمصداقية والشفافية طوال فترة المسابقة، مشيرةً إلي أن المسابقة أفرزت العديد من المواهب الشابة في كافة مجالات المسابقة.

وتضمن حفل الختام حفلاً فنياً، حيث تم تقديم مقطوعة موسيقية أداء جامعة قناة السويس وجامعة المنصورة وأكاديمية الفنون بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، تضمنت مؤلفات" حدش شاف، عاشق الروح، لولا الملامة، قال جاني بعد يومين، أفرح يا قلبي، يا واد يا تقيل، جبار، أنا كل ما أقول التوبة، تدريب وتوزيع وقيادة المايسترو أحمد عبد الوهاب، وغناء جماعي بعنوان «قديم وجديد» أداء جامعات قناة السويس، بنها، بني سويف تضمن أغنيات موشح عجباً لغزالاً، رجعنا في كلامنا ليه، مغرم، موشح هل درى لفت، تعالى أدلعك، إيه اليوم الحلو ده، موشح لما بدا يتثنى، امسك في حلمك، شكراً من هنا لبكرة، شكراً ع الكلمة الحلوة.

كما تضمن الحفل الفني غناء فردي تضمن أغنية دارت الأيام، أداء أماني رضا محمود، وأغنية قولي عملك إيه، أداء زياد محمد كمال، أغنية أنساك، أداء مارجريت مجدي إسحاق، تدريب وتوزيع وقيادة المايسترو بسمة محمود الجيار، وفقرة غنائية لضيف شرف الحفل المطرب الشاب أحمد جمال.

واختتمت الفقرات الفنية بعرض فيلم قصير بعنوان «إبداع 11» تضمن سيرة مهرجان إبداع من تنفيذ التليفزيون المصري بإشراف المخرج أسامة غريب، كما تضمن الحفل عرضا فنيا لفرق الفنون الشعبية بمشاركة جامعات «بورسعيد، حلوان، عين شمس، القاهرة، جنوب الوادي»، بالإضافة إلى المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وجاء العرض من تدريب وتصميم عمرو عجمي، مصطفى نصار، حسن شحاتة، أمير مشالي، محمود فرماوي، حمام عبد المعطي»، وبمشاركة الفنان القدير عزت زين «حكاء صندوق الدنيا»، وشاعر الربابة أحمد سعد، وإنشاد الطالب عمر ناصر، ترانيم الطالبة روجينا، وأيضا تضمن الحفل تقديم استعراض سيرة إبداع أشعار مسعود شومان، ألحان حازم الكفراوي، وتوزيع موسيقي محمد الكاشف، غناء محمد أمين، شيماء يسري، تصميم حسن شحاتة.

وتضمن المهرجان 22 مجالا تسابقيا، إذ ضم المجال الثقافي «شعر العامية، شعر الفصحى، الشعر الغنائي، الرواية، القصة القصيرة، التأليف المسرحي، الدوري الثقافي المعلوماتي، المراسل التليفزيوني والإذاعي، المبادرات المجتمعية»، وضم مجال الفنون التشكيلية «التصوير الضوئي، التصوير الزيتي، الجرافيك، الاشغال الفنية، النحت (متخصص/ غير متخصص)»، فيما ضم المجال الفني «الموسيقى والغناء الجماعي والفردي، الفنون الشعبية، العروض المسرحية، الإنشاد الديني فردي وجماعي، الأفلام القصيرة، بينما ضم المجال العلمي؛ الابتكارات العلمية «ريادة الأعمال، إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الابتكارات الهندسية، الطاقة والسيارات الكهربائية، تكنولوجيا الغواصات الآلية ROV».

حضر حفل الختام من وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، وفريق عمل الإدارة المركزية.

وخلال حفل الختام، تم تكريم عدد كبير من نجوم الفن الذين لمعوا من خلال المسرح الجامعي، ومنهم الدكتور أشرف زكي، محمد رياض، منال سلامة، سامح حسين، عصام عمر، محمد جمعه، أحمد وفيق، الفنان فتحي عبد الوهاب، والكاتب عبد الرحيم كمال، كما تم تكريم اسم الفنان الراحل خالد صالح.