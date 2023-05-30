رئيس مهرجان إبداع: نسعى لاكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات

تعلن وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أسماء الطلاب والجامعات الفائزين بجوائز مهرجان مسابقات إبداع للجامعات الموسم الحادي عشر 2022-2023، الذي ستشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة حفل ختامه في السابعة مساء الليلة، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والفنانين والإعلاميين وكبار الكتاب والأدباء والشعراء المعروفين.

تكريم أشرف زكي ووفيق ورياض وعبد الوهاب

وقالت الدكتورة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، المشرف العام على مهرجان مسابقات إبداع للجامعات، إن النسخة الحالية من حفل الختام وتوزيع الجوائز ستشهد تكريم رواد المسرح الفني في مصر، وبعض الفنانين الذين ساهموا في إثراء مجال الفن المسرحي، وشاركوا في لجان التحكيم بمجال الفنون المسرحية، ومن بينهم الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، ومحمد رياض وفتحي عبد الوهاب وأحمد وفيق ومحمد جمعة ومنال سلامة وعصام عمر، بالإضافة إلى الفنانة صفاء أبو السعود التي اعتادت على المشاركة في فعاليات المهرجان في دورات سابقة، وانضمت في مهرجان النسخة الحالية للجان التحكيم، وستشارك في تقديم بعض فقرات حفل الختام.

توسيع قاعدة المشاركة في المهرجان

وأضافت صلاح في تصريحات لـ «الوطن»، أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كانت واضحة؛ بتوسيع قاعدة المشاركة في المهرجان بزيادة عدد الفروع والمجالات العلمية والفنية والأدبية لإتاحة الفرصة لاكتشاف أكبر عدد من الطلاب الموهوبين والمبدعين كل في مجاله.

ولفتت المشرف العام على مهرجان إبداع إلى أن أهم الأهداف الرئيسية لتنظيم المهرجان، اكتشاف الموهوبين والمبدعين بمختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية والإبداعية بوجه عام، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس وتنوعها، مشيرة إلى أن المسابقة تضم في منافساتها 23 مجالا يتنافس الطلاب على الثلاثة مراكز الأولى في كل فرع من هذه المجالات.

جدير بالذكر أن مهرجان إبداع يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتبلغ قيمة جوائزه 5 ملايين جنيه توزع على أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في 23 مجالا بالفنون والعلوم والابتكارات العلمية والثقافية والأدبية.