إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة وتروسيكل داخل مصرف بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص قبل قليل، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة «تمناية» وتروسيكل أمام قرية دسونس أم دينار بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة وتروسيكل بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل ما أدى إلى سقوطهما داخل مصرف أمام قرية دسونس أم دينار بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص.

أسماء مصابي الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «وردة م.ا»، 24 عاما، و«عزيزة ع.ص»، 52 عاما، و«محمد ا.ال»، 24 عاما، و«بدور م.ا» 14 عاما، و«مالك ي ال»، 4 سنوات، و«محمد ي.ال»، 10 سنوات، و«عيسوي ي.ال»، 9 سنوات و«إبراهيم ي.ع»، 8 سنوات، و«دنيا م.ا»، 28 عاما، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ويقيمون بمحافظة الغربية.

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.