خبير أسواق مال يتوقع استمرار الارتفاعات بالبورصة المصرية في جلسة اليوم

يتوقع حسام عيد، خبير أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية ارتفاعات خلال تداولات اليوم الأربعاء 31-5-2023 استكمالا للارتفاعات التي أنهت عليها جلسة أمس، لافتًا إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أمامه فرصة لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17700 نقطة.

استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17700 نقطة

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة استقرار مؤشر البورصة «إيجي إكس 30»، أعلى مستوى الدعم وهو 17400 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17700 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء مع أنباء عن بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية خلال الشهر المقبل.

وأشار خبير أسواق المال، إلى أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 17400 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»

وفيما يخص مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، يتوقع الخبير، أنه بهذا الأداء الإيجابي والصعود يتجه إلى تحقيق قمة جديدة وتحديدا عند مستوى 3300 نقطة، لافتًا إلى أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة قد يتجه المؤشر السبعيني مستوى إلى الدعم الرئيسي وهو 3200 نقطة.