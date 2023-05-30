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«الداخلية» تكشف ملابسات إخفاء سائق أرقام اللوحة المعدنية لسيارته

كتب:

محمد بركات
11:46 م | الثلاثاء 30 مايو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما جرى تداوله عبر إحدى صفحات «فيس بوك»، بشأن تعليق مدعوم بصورة يتضمن قيام قائد سيارة ملاكي بثني اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة لإخفاء أرقامها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد السيارة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وباستدعائه ومواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات