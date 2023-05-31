«الشباب والرياضة» تعلن أسماء الفائزين بجوائز مهرجان «إبداع» للجامعات 2023

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء الفائزين في مهرجان إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية والخاصة في موسمه الـ 11، حيث فاز بالمركز الأول في مجال الطالب والطالبة المثالية محمد عبد العزيز فرحات عبد العزيز، جامعة 6 أكتوبر، وجاء في المركز الثاني رنا شيمي محمد علي شيمي، من أكاديمية الشرطة، وفاز بالمركز الثالث عمر محمد الشبراوي أحمد سيد، من جامعة بنها، وفي مجال التأليف المسرحي فاز بالمركز الأول معتز بالله محمد العجمي إبراهيم من جامعة الإسكندرية، وجاء بالمركز الثاني مصطفى رفعت جابر حسانين من جامعة عين شمس، وجاء في المركز الثالث محمود محمد سيد علي من جامعة أسيوط.

الفائزين في مجال القصة القصيرة

وضمن جوائز مهرجان إبداع لطلاب الجامعات في مجال القصة القصيرة فاز بالمركز الأول عمار عبد الصبور بدر عبد الحافظ من جامعة الأزهر، وفاز بالمركز الثاني عبد الله خالد عبد المنعم أحمد محمد من جامعة القاهرة، وفاز بالمركز الثالث سارة محمد عبد الدايم عبد الرحيم من جامعة جنوب الوادي، وفي مجال الرواية فاز بالمركز الأول محمد السيد زكريا محمود شطا من منتخب وزارة التعليم العالي، وفاز بالمركز الثاني مينا مجدي مبارك عبد الملاك من جامعة القاهرة، وفازت بالمركز الثالث أميره محمود فتحي لبيب من جامعة المنيا.

وفي مجال الشعر الفصحى فاز بالمركز الأول أحمد عادل حامد علي جبل من أكاديمية المستقبل، وفاز بالمركز الثاني إبراهيم عبده محمد عبده رمضان من جامعة الإسكندرية، وفاز بالمركز الثالث أحمد حسن إبراهيم عبد السلام من جامعة قناة السويس، وفي مجال الشعر العامية فاز بالمركز الأول محمد عوني محمد المصيلحي من جامعة قناة السويس، وجاء في المركز الثاني جابر حسن جابر محمد الأنصاري من جامعة الأزهر فرع ايتاي البارود، وفاز بالمركز الثالث عبد الله محمد عبد الله السيد خليفه المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، وفي مجال شعر كلمات الأغاني فازت بالمركز الأول آية أحمد علي محمود الدكش من جامعة الإسكندرية، وفاز بالمركز الثاني خالد أشرف خالد كردي مت جامعة قناة السويس، وجاء في المركز الثالث أحمد عباس إبراهيم حسن من جامعة الزقازيق.

مجال الأفلام القصيرة

وفاز بالمركز الأول في مجال الأفلام القصيرة، متخصص، محمد محمود أحمد الجنزوري من جامعة حلوان، وفاز بالمركز الثاني علاء الدين جابر محمد عبد اللطيف من أكاديمية الفنون، وفاز بالمركز الثالث محمد خالد قرني أحمد من جامعة بني سويف، وفي مجال الأفلام القصيرة، غير متخصص، فاز بالمركز الأول أحمد خالد أبو الفضل علي مصطفى من المعهد العالي للهندسة بالشروق، وفاز بالمركز الثاني عبد الرحمن محمود إبراهيم مصطفى من جامعة جنوب الوادي، وجاء في المركز الثالث إسلام بهاء محمود حداية من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

وفي مجال المراسل، متخصص، فاز بالمركز الأول عوض أحمد أبو المجد محمود من جامعة جنوب الوادي، وفاز بالمركز الثاني أحمد حسن السيد عبد الباقي من جامعة القاهرة، وجاء في المركز الثالث أحمد الحسيني عبد الله عبد السميع من جامعة القاهرة، بينما فازت بالمركز الأول في مجال المراسل «غير متخصص»، أماني محمد إبراهيم السيد فرج من جامعة المنصورة، وفازت بالمركز الثاني عبير عصام إبراهيم عمران من جامعة المنوفية، وجاء في المركز الثالث مؤمن حسام السيد إبراهيم مخلوف من جامعة الأزهر.

وفي مجال الفنون التشكيلية «نحت متخصص»، فاز بالمركز الأول فارس علي محمود جلال خلاف من جامعة المنصورة، وفاز بالمركز الثاني أحمد فارس أحمد فارس من جامعة حلوان، وجاء في المركز الثالث فارس أحمد عبد الرحيم تهامي من جامعة الأقصر، وفي مجال الفنون التشكيلية «نحت غير متخصص»، فازت بالمركز الأول شذى محمد السعيد سعد من جامعة المنصورة، وفازت بالمركز الثاني مريم ماجد كمال الدين محمد جمعه من أكاديمية المستقبل، وجاءت في المركز الثالث أماسي حسين طه عبد الجواد من جامعة بني سويف. وعن مجال الفنون التشكيلية «تصوير ملون متخصص»، فازت بالمركز الأول ملك أحمد أبو بكر الصديق محمد من جامعة حلوان، وفازت بالمركز الثاني فاطمة محمد عبد الملك محمد أحمد من جامعة المنصورة، وجاء في المركز الثالث مينا وهب الله عبيد الله أرميس من جامعة الأقصر، وفي مجال الفنون التشكيلية "تصوير ملون غير متخصص، حصد المركز الأول سامح خلف عبد الدايم نادي من جامعة المنيا، وحصدت المركز الثاني هند محمد ناجي محمد من جامعة حلوان، وفازت بالمركز الثالث سارة محمد جمال محمد العجرودي منتخب وزارة التعليم العالي.

مجال الفنون التشكيلية

وفي مجال الفنون التشكيلية «تصوير ضوئي متخصص»، فاز بالمركز الأول طارق طه محمد طه من الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وجاء في المركز الثاني أحمد حسام الدين صلاح أحمد من جامعة الأقصر، وجاء في الثالث عبد الرحمن صبحي محمدي عبد السميع الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وفي مجال الفنون التشكيلية «تصوير ضوئي غير متخصص»، حصد المركز الأول محمد محمود إبراهيم محمود من جامعة جنوب الوادي، وجاء في المركز الثاني الزهراء حسين مصطفى محمد من جامعة قناة السويس، وفي المركز الثالث شهد خالد عبد الحميد أحمد من منتخب وزارة التعليم العالي.

مجال الفنون التشكيلية

وحصد المركز الأول في مجال الفنون التشكيلية «أشغال فنية متخصص»، ساره حسين الكومي حسن النمراوي من جامعة القاهرة، وحصد المركز الثاني روان جلال إبراهيم فراج من جامعة المنوفية، وجاء في المركز الثالث نورا طارق أحمد حمدي عبد الحفيظ من جامعة حلوان، وفي مجال الفنون التشكيلية "أشغال فنية غير متخصص" فاز بالمركز الأول أحمد زينهم سعد عبد الغني محمد من جامعة القاهرة، وجاء في المركز الثاني نها ربيع عبد الغني محمد حسنين من جامعة القاهرة، وجاء في المركز الثالث سندس سمير إبراهيم محمد علي من جامعة القاهرة.

وفاز بالمركز الأول في مجال الفنون التشكيلية جرجس نادر ثابت تادرس من جامعة الأقصر، وجاء في المركز الثاني سهر محمود شعبان الخولي من جامعة حلوان، وجاء في المركز الثالث بسمله محمد سيد أحمد محمود من جامعة الأقصر، وفي مجال الفنون التشكيلية فاز بالمركز الأول إيمان فريد صلاح أحمد من جامعة المنيا، وفاز بالمركز الثاني سلمى بسام إبراهيم ذكر الله من جامعة القاهرة، وفاز بالمركز الثالث نورهان محمد حسن محمد من جامعة حلوان.

مجال المبادرات المجتمعية

وفي مجال المبادرات المجتمعية فاز بالمركز الأول نورهان فوزي محمد إبراهيم من جامعة طنطا، وفاز بالمركز الثاني خالد جمال محمد عثمان من جامعة قناة السويس، وفاز بالمركز الثالث شمس محمد القباري من جامعة دمياط، وفي مجال الدوري الثقافي المعلوماتي فاز بالمركز الأول عبد الرحمن محمود البدري من جامعة أسيوط، وفاز بالمركز الثاني يوسف الصديق محمد يحيى من جامعة السويس، وفاز بالمركز الثالث أحمد أيمن شعبان علي العدل من جامعة المنصورة، وفاز بجائزة الطالب المتميز في هذا المجال محمد عبد الرحمن علي عبد الراضي من جامعة جنوب الوادي، وفازت بجائزة الطالبة المتميزة في هذا المجال منه الله خالد السيد عبد المقصود من جامعة بني سويف.

وفي مجال الابتكارات العلمية (فرع الابتكارات الهندسية) فاز بالمركز الأول كيرلس رفعت وسيلي عبد الشهيد من المعهد التكنولوجي العالي، وفاز بالمركز الثاني فاطمة عادل محمود من جامعة بنها، وفاز بالمركز الثالث آسر محمد رشدي محمد من الأكاديمية البحرية.

مجال الابتكارات العلمية

مجال الابتكارات العلمية (فرع الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء)، فاز بالمركز الأول إبراهيم أنور السادات إبراهيم من جامعة الزقازيق، الثاني أحمد عماد أنور السيد من جامعة عين شمس، والثالث عبد الرحمن محمد أحمد محمد من جامعة الإسكندرية، أما مجال الابتكارات العلمية (فرع ريادة الأعمال والشركات الناشئة): الأول مهاب سامي أنور من جامعة الإسكندرية، الثاني مصطفى ياسر علي فهمي من الأكاديمية البحرية، ولثالث مروة محمد حسين من جامعة القاهرة، وفي مجال الابتكارات العلمية (فرع الغواصات الآلية والروبوتس)، الأول عاصم خالد فاروق مرسي من جامعة عين شمس، الثاني زهرة وليد محمد محمد من جامعة القاهرة، والثالث يوسف محمد عبد النافع أحمد من جامعة الإسكندرية.

وجاء الفائزين في مجال الإنشاد الديني الفردي، الأول عمر ناصر أحمد علي عبد العزيز من جامعة الزقازيق، الثاني حسن أحمد حسن السنهوري من جامعة كفر الشيخ، والثالث محمد رضا أحمد عبد المعطي من جامعة المنصورة، وفي مجال الترانيم الدينية الفردية: الأول روجينا صبحي زكي غبريال من أكاديمية الفنون، الثاني جورج ماهر أنيس جرجس من جامعة الزقازيق، والثالث كيرلس صفوت ساويرس إبراهيم من جامعة عين شمس.