الإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان إبداع للجامعات موسم 2023.. اليوم

تنظم وزارة الشباب والرياضة، حفل الإعلان عن جوائز مهرجان مسابقة «إبداع»، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2022-2023، النسخة 11، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في الساعة السابعة من مساء اليوم، على مسرح القاعة الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور عدد كبير من الوزراء ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، والفنانين والإعلاميين والصحفيين.

التشجيع على الإبداع

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، ان الوزارة اعتادت على تنظيم حفل ختام المهرجان وإعلان الجوائز وتوزيعها على الفائزين على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير أن فكرة المهرجان تأتي في إطار حرص الدولة على التشجيع والتحفيز على الإبداع والابتكار واكتشاف الموهوبين من طلاب الجامعات، والأكاديميات والمعاهد العليا، في أكثر من 13 مجال علمي وثقافي وفني، موضحا أنه كلف الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، المشرف الرسمي على إقامة وتنظيم المهرجان وإقامة المسابقات، بتحديد الموعد المناسب لإعلان الجوائز.

وأشار إلى أن 154 جامعة ومعهد وأكاديمية حكومية وخاصة، شاركت في مهرجان إبداع 11، بإجمالي مشاركين 65 ألف طالب وطالبة في المراحل التمهيدية على مستوى الجمهورية، و6 آلاف متسابق في المرحلة النهائية.

مشاركة طلاب الجامعات

وأوضح «صبحي»، أن المتسابقين من طلاب الجامعات والأكاديميات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا تنافسوا في مجالات «الشعر، الرواية، القصة القصيرة، العزف، الإنشاد الديني والترانيم، العروض المسرحية، المسرح الغنائي والاستعراضي، الفنون الشعبية، الأفلام القصيرة، المراسل، الفنون التشكيلية، الابتكارات العلمية، المبادرات المجتمعية»، كما شارك في لجان تحكيم المسابقات كبار الفنانين والأدباء والأساتذة المتخصصين بالجامعات، والإعلاميين وكبار الكتاب والصحفيين.

5 ملايين جنيه مجموع جوائز مهرجان إبداع 11

وأشار الوزير الى ان مجموع جوائز مهرجان إبداع للموسم 2022 - 2023 تجاوز 5 ملايين جنيه، حيث سيتم توزيعها على الفائزين في المراكز الثلاثة الأول في كل مجال من مجالات المسابقة.